Екатеринбургская мебельная фабрика «Альтерна» разработала линейку мебели, повторяющую продукцию шведской компании IKEA, которая ушла с российского рынка. Об этом URA.RU рассказал управляющий предприятия Константин Кухаренко.
«Мы уже начали выпускать. Сейчас собираем первые образцы, которые будем показывать. Пока в серийное производство запустили 20 моделей: две кухни, восемь шкафов, пять тумб и пять комодов. Постепенно будем расширять ассортимент», — пояснил глава фабрики.
По его словам, в рознице кухни будут стоить от 120 тыс. рублей и от 180 тыс. рублей, однодверный шкаф — от 20 тыс. рублей, двухдверный — от 15 тыс. рублей. Стоимость комодов — от 10 тыс. рублей, тумб — от 4 тыс. рублей. Цены определяют, ориентируясь тоже на IKEA. Так, стеллажи, которые в магазине шведской сети стоили 7 299 рублей, будут стоить от 7 000 рублей (в зависимости от комплектации)
Сама «Альтерна» свою мебель в розницу не продает. Ее продукция будет выставляться в магазинах дилеров. В гипермаркетах «Леруа Мерлен», куда фабрика также поставляет кухни, новой линейки не будет. «Для „Леруа Мерлен“ мы вообще не поставляем кухни своих моделей. У них своя программа по мебели. Изготавливаем только их модели. Они сбрасывают нам техническое задание, мы считаем цены и отправляем им», — уточнил Константин Кухаренко.
В начале марта компания IKEA приостановила свою деятельность в России из-за спецоперации войск РФ на Украине. По той же причине российский рынок покинули десятки других зарубежных компаний. Страны Европы, США, Великобритания, Канада и Япония ввели санкции в отношении России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти действия «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».
Екатеринбургская мебельная фабрика «Альтерна» разработала линейку мебели, повторяющую продукцию шведской компании IKEA, которая ушла с российского рынка. Об этом URA.RU рассказал управляющий предприятия Константин Кухаренко. «Мы уже начали выпускать. Сейчас собираем первые образцы, которые будем показывать. Пока в серийное производство запустили 20 моделей: две кухни, восемь шкафов, пять тумб и пять комодов. Постепенно будем расширять ассортимент», — пояснил глава фабрики. По его словам, в рознице кухни будут стоить от 120 тыс. рублей и от 180 тыс. рублей, однодверный шкаф — от 20 тыс. рублей, двухдверный — от 15 тыс. рублей. Стоимость комодов — от 10 тыс. рублей, тумб — от 4 тыс. рублей. Цены определяют, ориентируясь тоже на IKEA. Так, стеллажи, которые в магазине шведской сети стоили 7 299 рублей, будут стоить от 7 000 рублей (в зависимости от комплектации) Сама «Альтерна» свою мебель в розницу не продает. Ее продукция будет выставляться в магазинах дилеров. В гипермаркетах «Леруа Мерлен», куда фабрика также поставляет кухни, новой линейки не будет. «Для „Леруа Мерлен“ мы вообще не поставляем кухни своих моделей. У них своя программа по мебели. Изготавливаем только их модели. Они сбрасывают нам техническое задание, мы считаем цены и отправляем им», — уточнил Константин Кухаренко. В начале марта компания IKEA приостановила свою деятельность в России из-за спецоперации войск РФ на Украине. По той же причине российский рынок покинули десятки других зарубежных компаний. Страны Европы, США, Великобритания, Канада и Япония ввели санкции в отношении России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти действия «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».