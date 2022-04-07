Пока в серийное производство запустили 20 моделей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Екатеринбургская мебельная фабрика «Альтерна» разработала линейку мебели, повторяющую продукцию шведской компании IKEA, которая ушла с российского рынка. Об этом URA.RU рассказал управляющий предприятия Константин Кухаренко.

«Мы уже начали выпускать. Сейчас собираем первые образцы, которые будем показывать. Пока в серийное производство запустили 20 моделей: две кухни, восемь шкафов, пять тумб и пять комодов. Постепенно будем расширять ассортимент», — пояснил глава фабрики.

По его словам, в рознице кухни будут стоить от 120 тыс. рублей и от 180 тыс. рублей, однодверный шкаф — от 20 тыс. рублей, двухдверный — от 15 тыс. рублей. Стоимость комодов — от 10 тыс. рублей, тумб — от 4 тыс. рублей. Цены определяют, ориентируясь тоже на IKEA. Так, стеллажи, которые в магазине шведской сети стоили 7 299 рублей, будут стоить от 7 000 рублей (в зависимости от комплектации)

Сама «Альтерна» свою мебель в розницу не продает. Ее продукция будет выставляться в магазинах дилеров. В гипермаркетах «Леруа Мерлен», куда фабрика также поставляет кухни, новой линейки не будет. «Для „Леруа Мерлен“ мы вообще не поставляем кухни своих моделей. У них своя программа по мебели. Изготавливаем только их модели. Они сбрасывают нам техническое задание, мы считаем цены и отправляем им», — уточнил Константин Кухаренко.

В начале марта компания IKEA приостановила свою деятельность в России из-за спецоперации войск РФ на Украине. По той же причине российский рынок покинули десятки других зарубежных компаний. Страны Европы, США, Великобритания, Канада и Япония ввели санкции в отношении России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти действия «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».

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