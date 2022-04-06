06 апреля 2022

В Челябинской области назвали дату окончания дождей и снегопадов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в конце марта. Челябинск, снегопад, зонт
Дожди и мокрый снег в Челябинске прекратятся к выходным Фото:

Продолжающиеся в Челябинской области с начала недели снегопады и дожди завершатся к субботе, 9 апреля. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на 8 апреля в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами снег и мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления. В пятницу днем снег начнет сменяться дождем, при этом сохранится гололедица. Однако в ночь на 9 апреля осадки прекратятся, и 10 апреля их тоже не будет», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

При этом температура воздуха практически не изменится. Ночью 8 апреля синоптики обещают от минус 4 до плюс 1 градуса, днем — до 14 градусов тепла. В субботу и воскресенье температурные показатели останутся такими же. А к середине следующей недели синоптики обещают челябинцам практически летние плюс 18 градусов.

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Продолжающиеся в Челябинской области с начала недели снегопады и дожди завершатся к субботе, 9 апреля. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. «В ночь на 8 апреля в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами снег и мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления. В пятницу днем снег начнет сменяться дождем, при этом сохранится гололедица. Однако в ночь на 9 апреля осадки прекратятся, и 10 апреля их тоже не будет», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС. При этом температура воздуха практически не изменится. Ночью 8 апреля синоптики обещают от минус 4 до плюс 1 градуса, днем — до 14 градусов тепла. В субботу и воскресенье температурные показатели останутся такими же. А к середине следующей недели синоптики обещают челябинцам практически летние плюс 18 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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