Дожди и мокрый снег в Челябинске прекратятся к выходным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продолжающиеся в Челябинской области с начала недели снегопады и дожди завершатся к субботе, 9 апреля. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на 8 апреля в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами снег и мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления. В пятницу днем снег начнет сменяться дождем, при этом сохранится гололедица. Однако в ночь на 9 апреля осадки прекратятся, и 10 апреля их тоже не будет», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

При этом температура воздуха практически не изменится. Ночью 8 апреля синоптики обещают от минус 4 до плюс 1 градуса, днем — до 14 градусов тепла. В субботу и воскресенье температурные показатели останутся такими же. А к середине следующей недели синоптики обещают челябинцам практически летние плюс 18 градусов.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС