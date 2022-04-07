Визит Турчака в Екатеринбург срывается из-за похорон Жириновского

Официальной информации о планах Андрея Турчака на 8 апреля пока нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, скорее всего, 8 апреля не приедет в Екатеринбург на форум секретарей уральских отделений «Единой России», где соберутся статусные политики со всего УрФО. По словам одного из источников URA.RU, близких к оргкомитету мероприятия, изменения в графике Турчака связаны с тем, что днем 8 апреля он планирует быть на похоронах лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Москве.

О том, что Турчака ждут в Екатеринбурге, URA.RU написало утром 7 апреля. По данным агентства, в числе приглашенных на форум, помимо него, — его заместители (в том числе глава ЦИК «ЕР» Александр Сидякин), другие статусные партийные функционеры, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор, глава свердловского отделения «ЕР» Евгений Куйвашев, его коллега из Челябинской области Алексей Текслер и секретари других ячеек «ЕР» в регионах УрФО — в общей сложности более 150 человек.

«Но сегодня днем пришла информация, что Турчака в Екатеринбурге якобы не будет, так как он собирается на прощание с Жириновским», — поделился источник URA.RU, близкий к оргкомитету мероприятия. «До нас довели, что, может, он [Турчак] выступит по ВКС», — добавил инсайдер в одном из уральских отделений «Единой России». При этом источник, близкий к руководству свердловской «ЕР» — принимающей стороны, сказал корреспонденту, что у него информации об отмене визита Турчака нет. Об этом же URA.RU заявил представитель ячейки Максим Бестфатер. В пресс-службе федеральной «Единой России» к моменту публикации на звонок не ответили.

О смерти Жириновского стало известно днем 6 апреля. С начала февраля он находился в ЦКБ управделами президента России, куда его доставили с коронавирусом. Политика похоронят на Троекуровском кладбище.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам