В Екатеринбург летит большая делегация во главе с Турчаком. Вводные получит вся уральская элита

07 апреля 2022 в 09:09 Размер текста - 17 +

На встречу с Андреем Турчаком приедет партийное руководство со всего УрФО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге 8 апреля пройдет форум секретарей местных отделений «Единой России». На нем ожидаются секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, его заместители, депутаты Госдумы, представители ЦИК партии, а также губернатор Свердловской области, лидер реготделения «ЕР» Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. По данным URA.RU, большое совещание, рассчитанное на несколько часов, пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». «На самом форуме будут обсуждаться работа с партийным активом, информационной повесткой, мобилизация сторонников. Кроме того, намечена серия кулуарных встреч с участием Турчака, на которых будут озвучены вводные», — поделился собеседник в резиденции главы региона. Представитель свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер в разговоре с корреспондентом URA.RU уточнил, что форум закроют от СМИ. «Будут обсуждаться внутренние партийные вопросы», — сказал он. По его словам, среди гостей будут не только лидер свердловской ячейки «ЕР», но и секретари из других уральских регионов — в частности, челябинский губернатор Алексей Текслер. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге 8 апреля пройдет форум секретарей местных отделений «Единой России». На нем ожидаются секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, его заместители, депутаты Госдумы, представители ЦИК партии, а также губернатор Свердловской области, лидер реготделения «ЕР» Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. По данным URA.RU, большое совещание, рассчитанное на несколько часов, пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». «На самом форуме будут обсуждаться работа с партийным активом, информационной повесткой, мобилизация сторонников. Кроме того, намечена серия кулуарных встреч с участием Турчака, на которых будут озвучены вводные», — поделился собеседник в резиденции главы региона. Представитель свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер в разговоре с корреспондентом URA.RU уточнил, что форум закроют от СМИ. «Будут обсуждаться внутренние партийные вопросы», — сказал он. По его словам, среди гостей будут не только лидер свердловской ячейки «ЕР», но и секретари из других уральских регионов — в частности, челябинский губернатор Алексей Текслер.