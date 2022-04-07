В Екатеринбурге 8 апреля пройдет форум секретарей местных отделений «Единой России». На нем ожидаются секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, его заместители, депутаты Госдумы, представители ЦИК партии, а также губернатор Свердловской области, лидер реготделения «ЕР» Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.
По данным URA.RU, большое совещание, рассчитанное на несколько часов, пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». «На самом форуме будут обсуждаться работа с партийным активом, информационной повесткой, мобилизация сторонников. Кроме того, намечена серия кулуарных встреч с участием Турчака, на которых будут озвучены вводные», — поделился собеседник в резиденции главы региона.
Представитель свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер в разговоре с корреспондентом URA.RU уточнил, что форум закроют от СМИ. «Будут обсуждаться внутренние партийные вопросы», — сказал он. По его словам, среди гостей будут не только лидер свердловской ячейки «ЕР», но и секретари из других уральских регионов — в частности, челябинский губернатор Алексей Текслер.
В Екатеринбурге 8 апреля пройдет форум секретарей местных отделений «Единой России». На нем ожидаются секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, его заместители, депутаты Госдумы, представители ЦИК партии, а также губернатор Свердловской области, лидер реготделения «ЕР» Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. По данным URA.RU, большое совещание, рассчитанное на несколько часов, пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». «На самом форуме будут обсуждаться работа с партийным активом, информационной повесткой, мобилизация сторонников. Кроме того, намечена серия кулуарных встреч с участием Турчака, на которых будут озвучены вводные», — поделился собеседник в резиденции главы региона. Представитель свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер в разговоре с корреспондентом URA.RU уточнил, что форум закроют от СМИ. «Будут обсуждаться внутренние партийные вопросы», — сказал он. По его словам, среди гостей будут не только лидер свердловской ячейки «ЕР», но и секретари из других уральских регионов — в частности, челябинский губернатор Алексей Текслер.