По данным источников, Иван Фролов покидает должность замдиректора центра Илизарова по административной работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова (Курган) по административной работе Иван Фролов покидает должность. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере здравоохранения.

«Фролов уходит со своей должности. С чем это связано, пока не известно», — рассказал один из инсайдеров.

Оперативно дозвониться до центра Илизарова URA.RU не удалось. Вместе с тем, на сайте организации в разделе «Администрация» фамилия Фролова и его фотография уже отсутствуют, должности замдиректора по административной работе в списке руководителей нет. Ранее фотография Фролова на сайте в этом разделе была.

В начале апреля источники URA.RU сообщили об оперативных мероприятиях, проведенных сотрудниками силовых структур в кабинете одного из руководителей центра Илизарова в Кургане. По некоторым данным, вопросы у силовиков могли появиться к заместителю руководителя по административной работе, они связаны с хозяйственной деятельностью организации и госзакупками.