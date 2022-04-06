06 апреля 2022

В Кургане заговорили об увольнении замдиректора центра Илизарова. Ранее там прошли обыски

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
100 летие Центра Илизарова. Курган, центр илизарова курган, центр илизарова
По данным источников, Иван Фролов покидает должность замдиректора центра Илизарова по административной работе Фото:

Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова (Курган) по административной работе Иван Фролов покидает должность. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере здравоохранения.

«Фролов уходит со своей должности. С чем это связано, пока не известно», — рассказал один из инсайдеров.

Оперативно дозвониться до центра Илизарова URA.RU не удалось. Вместе с тем, на сайте организации в разделе «Администрация» фамилия Фролова и его фотография уже отсутствуют, должности замдиректора по административной работе в списке руководителей нет. Ранее фотография Фролова на сайте в этом разделе была.

В начале апреля источники URA.RU сообщили об оперативных мероприятиях, проведенных сотрудниками силовых структур в кабинете одного из руководителей центра Илизарова в Кургане. По некоторым данным, вопросы у силовиков могли появиться к заместителю руководителя по административной работе, они связаны с хозяйственной деятельностью организации и госзакупками.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова (Курган) по административной работе Иван Фролов покидает должность. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере здравоохранения. «Фролов уходит со своей должности. С чем это связано, пока не известно», — рассказал один из инсайдеров. Оперативно дозвониться до центра Илизарова URA.RU не удалось. Вместе с тем, на сайте организации в разделе «Администрация» фамилия Фролова и его фотография уже отсутствуют, должности замдиректора по административной работе в списке руководителей нет. Ранее фотография Фролова на сайте в этом разделе была. В начале апреля источники URA.RU сообщили об оперативных мероприятиях, проведенных сотрудниками силовых структур в кабинете одного из руководителей центра Илизарова в Кургане. По некоторым данным, вопросы у силовиков могли появиться к заместителю руководителя по административной работе, они связаны с хозяйственной деятельностью организации и госзакупками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...