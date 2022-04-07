Выступление Владимира Зеленского вызвало скандал Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Греции вместе с представителями «Азова» (организация запрещена в РФ и признана экстремистской). Произошедшее вызвало политический скандал в Греции.

«Недопустимо, что сегодня выступили перед греческим парламентом вместе с президентом Зеленским члены батальона „Азов“», — высказалась секретарь партии «СИРИЗА-Прогрессивный альянс» Ольга Геровасили, передает РИА «Новости». Многие депутаты и так бойкотировали это заседание, а выступление членов «Азова» вызвало политический скандал, отмечает издание. Зеленского приветствовали только депутаты правящей партии «Новая демократия», остальные воздержались.

Депутаты собираются обратиться к спикеру парламента Греции Константиносу Тасуласу. Геровасили поинтересовалась, проинформировали ли его о происходящем и давал ли он согласие на это, передает «Царьград». «Потому что я думаю, что это совершенно неподходяще», — считает она.

Россия проводит на Украине спецоперацию. Целями стали денацификация и демилитаризация страны, отмечал президент РФ Владимир Путин. В различных СМИ и telegram-каналах появлялась информация о том, что украинские националисты убивают мирных жителей, размещают и маскируют технику в жилых кварталах.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации