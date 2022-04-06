06 апреля 2022

В ХМАО разработали новые меры борьбы с санкциями

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Заседание городской думы. Курган, документы, совещание, очки, заседание
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство ХМАО подготовило второй пакет мер для поддержки экономики в условиях санкций. Общая сумма финансовой поддержки составит больше 460 млн рублей. Об этом рассказали в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.

«Второй пакет мер по обеспечению устойчивости экономики проходит процедуру согласования. В соответствии с первым пакетом предоставлена поддержка 189 субъектам малого и среднего предпринимательства. Общая сумма финансовой поддержки составила 412,48 миллиона рублей», — сказали в окружном департаменте со ссылкой на слова и. о. директора департамента экономического развития ХМАО Владимира Утбанова.

Дополнительные меры для поддержки бизнеса подготовил департамент по управлению государственным имуществом ХМАО. В их числе — мораторий на начисление неустойки, штрафов, пени по договорам аренды в период с 1 апреля до конца 2022 года. Предлагаемые меры применят к более 400 договорам, это позволит сэкономить порядка 52 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска разработала спецдокумент из-за санкций. В нем 25 пунктов. Масштабные ограничения против России были введены странами Запада, США и рядом других государств из-за спецоперации по демилитаризации Украины.

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Правительство ХМАО подготовило второй пакет мер для поддержки экономики в условиях санкций. Общая сумма финансовой поддержки составит больше 460 млн рублей. Об этом рассказали в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Второй пакет мер по обеспечению устойчивости экономики проходит процедуру согласования. В соответствии с первым пакетом предоставлена поддержка 189 субъектам малого и среднего предпринимательства. Общая сумма финансовой поддержки составила 412,48 миллиона рублей», — сказали в окружном департаменте со ссылкой на слова и. о. директора департамента экономического развития ХМАО Владимира Утбанова. Дополнительные меры для поддержки бизнеса подготовил департамент по управлению государственным имуществом ХМАО. В их числе — мораторий на начисление неустойки, штрафов, пени по договорам аренды в период с 1 апреля до конца 2022 года. Предлагаемые меры применят к более 400 договорам, это позволит сэкономить порядка 52 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска разработала спецдокумент из-за санкций. В нем 25 пунктов. Масштабные ограничения против России были введены странами Запада, США и рядом других государств из-за спецоперации по демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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