В ХМАО разработали новые меры борьбы с санкциями

Второй пакет мер проходит процедуру согласования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство ХМАО подготовило второй пакет мер для поддержки экономики в условиях санкций. Общая сумма финансовой поддержки составит больше 460 млн рублей. Об этом рассказали в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.

«Второй пакет мер по обеспечению устойчивости экономики проходит процедуру согласования. В соответствии с первым пакетом предоставлена поддержка 189 субъектам малого и среднего предпринимательства. Общая сумма финансовой поддержки составила 412,48 миллиона рублей», — сказали в окружном департаменте со ссылкой на слова и. о. директора департамента экономического развития ХМАО Владимира Утбанова.

Дополнительные меры для поддержки бизнеса подготовил департамент по управлению государственным имуществом ХМАО. В их числе — мораторий на начисление неустойки, штрафов, пени по договорам аренды в период с 1 апреля до конца 2022 года. Предлагаемые меры применят к более 400 договорам, это позволит сэкономить порядка 52 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска разработала спецдокумент из-за санкций. В нем 25 пунктов. Масштабные ограничения против России были введены странами Запада, США и рядом других государств из-за спецоперации по демилитаризации Украины.