03 апреля 2022
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31 марта 2022

Мэрия Нижневартовска разработала спецдокумент из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, документы к совещанию, шариковая ручка
Власти Нижневартовска разработали план по развитию экономики в условиях санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Мэрия Нижневартовска разработала план по развитию экономики в условиях санкционного давления. О нем рассказал глава города Дмитрий Кощенко на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«В плане 25 пунктов, они разнообразные, начиная от социальных выплат, которые город предоставляет определенным категориям граждан, до мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Наша задача — оперативно реагировать на текущую ситуацию», — прокомментировал Кощенко.

Городские власти также отметили, что следят за ценами, запасами необходимых товаров и медикаментов. Вартовчане могут обратиться на горячую линию по местному телефону и сообщить о завышенной стоимости.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО выделили шесть миллиардов рублей на поддержку малого и крупного бизнеса, а также медицины и уровня жизни населения. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами

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Мэрия Нижневартовска разработала план по развитию экономики в условиях санкционного давления. О нем рассказал глава города Дмитрий Кощенко на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «В плане 25 пунктов, они разнообразные, начиная от социальных выплат, которые город предоставляет определенным категориям граждан, до мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Наша задача — оперативно реагировать на текущую ситуацию», — прокомментировал Кощенко. Городские власти также отметили, что следят за ценами, запасами необходимых товаров и медикаментов. Вартовчане могут обратиться на горячую линию по местному телефону и сообщить о завышенной стоимости. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО выделили шесть миллиардов рублей на поддержку малого и крупного бизнеса, а также медицины и уровня жизни населения. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами
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