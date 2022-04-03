Мэрия Нижневартовска разработала спецдокумент из-за санкций

Власти Нижневартовска разработали план по развитию экономики в условиях санкций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Мэрия Нижневартовска разработала план по развитию экономики в условиях санкционного давления. О нем рассказал глава города Дмитрий Кощенко на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«В плане 25 пунктов, они разнообразные, начиная от социальных выплат, которые город предоставляет определенным категориям граждан, до мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Наша задача — оперативно реагировать на текущую ситуацию», — прокомментировал Кощенко.

Городские власти также отметили, что следят за ценами, запасами необходимых товаров и медикаментов. Вартовчане могут обратиться на горячую линию по местному телефону и сообщить о завышенной стоимости.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО выделили шесть миллиардов рублей на поддержку малого и крупного бизнеса, а также медицины и уровня жизни населения. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами