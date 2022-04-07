Обокравший банк тюменец промышлял в ЯНАО и ХМАО. У него нашли телефон за миллион рублей

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Клипарт. Санкт-Петербург., сотовый телефон, верту, роскошь, vertu, понты
У мужчины арестовали люксовые часы, телефон, а также дома в Краснодарском крае (архивное фото) Фото:

Житель Тюмени, укравший у банка более 121 млн рублей благодаря техническому сбою, проводил свои махинации не только в областной столице, но еще и в ЯНАО и ХМАО. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. При обыске у мужчины нашли массу предметов роскоши, включая телефон за почти миллион рублей.

«Предприимчивый 48-летний тюменец обнаружил, что деньги, которые он вносит через терминалы банка, на следующий день удваиваются из-за технической ошибки. Таким образом, в период с июня 2014 года по декабрь 2015 года мужчиной в кассах банка в разных городах (Ноябрьск, Ханты-Мансийск, Сургут, Нягань, Советский, Тюмень, Тобольск) было проведено 55 операций, что привело к хищению более 121 млн рублей», — рассказали в прокуратуре области.

Как ранее писало URA.RU, на имущество тюменца наложили арест. При обыске у него дома нашли массу предметов роскоши. К примеру, часы Ulysse Nardin и Roger dubuis, стоимость которых составила 829 776 и 1 099 627 рублей соответственно. А еще у мужчины был телефон Vertu за 956 000 рублей.

Также арестовано и недвижимое имущество: три земельных участка и два дома в Краснодарском крае. Тюменцу грозит до 10 лет лишения свободы.

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Житель Тюмени, укравший у банка более 121 млн рублей благодаря техническому сбою, проводил свои махинации не только в областной столице, но еще и в ЯНАО и ХМАО. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. При обыске у мужчины нашли массу предметов роскоши, включая телефон за почти миллион рублей. «Предприимчивый 48-летний тюменец обнаружил, что деньги, которые он вносит через терминалы банка, на следующий день удваиваются из-за технической ошибки. Таким образом, в период с июня 2014 года по декабрь 2015 года мужчиной в кассах банка в разных городах (Ноябрьск, Ханты-Мансийск, Сургут, Нягань, Советский, Тюмень, Тобольск) было проведено 55 операций, что привело к хищению более 121 млн рублей», — рассказали в прокуратуре области. Как ранее писало URA.RU, на имущество тюменца наложили арест. При обыске у него дома нашли массу предметов роскоши. К примеру, часы Ulysse Nardin и Roger dubuis, стоимость которых составила 829 776 и 1 099 627 рублей соответственно. А еще у мужчины был телефон Vertu за 956 000 рублей. Также арестовано и недвижимое имущество: три земельных участка и два дома в Краснодарском крае. Тюменцу грозит до 10 лет лишения свободы.
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