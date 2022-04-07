Трассу Москва—Екатеринбург начнут строить уже в 2022 году

По планам российских властей, автомагистраль должны закончить к 2024 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что полномасштабное строительство высокоскоростной магистрали М-12 «Москва—Казань—Екатеринбург» начнется в текущем году. Об этом он заявил на ежегодном отчете правительства РФ в Госдуме 7 апреля. Документ опубликован на сайте кабмина.

«Что касается дороги Москва—Екатеринбург, то сейчас ведется проектирование и подготовка территории. Но уже в этом году перейдем к полномасштабному строительству», — рассказал Мишустин.

ВСМ из Москвы в Екатеринбург будет проложена через Нижний Новгород, Казань и территорию Республики Башкортостан и выйдет на трассу Р-242 «Пермь—Екатеринбург». Автомагистраль планируют построить к 2024 году.

До прохождения госэкспертизы проект трассы оценивался в 623 млрд рублей. На участок из Казани в Екатеринбург затратят вдвое больше Крымского моста — почти 500 млрд рублей. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в связи с ростом стоимости стройматериалов строительство обойдется на 200 миллиардов рублей дороже. Для строительства трассы на уральском участке необходимо переделать 84 инженерных коммуникации и дополнительно построить 105 искусственных сооружений.