Financial Times назвала условия вступления Украины в Евросоюз

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Украина хочет вступить в Евросоюз Фото:

Для вступления в Евросоюз Украина должна соответствовать условиям членства, для этого в стране должна произойти деолигархизация экономики. Об этом сообщил профессор экономики Козьминского университета в Варшаве и бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко в своей статье для британской газеты Financial Times.

«Вступление Украины в ЕС должно произойти со временем, но не какой-то экстраординарной процедурой или экспресс-путем. Украина должна соответствовать условиям членства, как и ожидается от стран-кандидатов на вступление. В случае с Украиной деолигархизация экономики имеет принципиальное значение», — сообщается в материале Financial Times.

В конце февраля Украина подала заявку на членство в Евросоюзе по ускоренной процедуре. Решение по этому вопросу пока не принято. Лидеры стран Евросоюза разошлись во мнениях по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление. Новый председатель Европарламента Роберта Метсола в начале апреля пообещала Украина, что страна «официально и быстро» станет членом Евросоюза, сообщает RT.

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Для вступления в Евросоюз Украина должна соответствовать условиям членства, для этого в стране должна произойти деолигархизация экономики. Об этом сообщил профессор экономики Козьминского университета в Варшаве и бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко в своей статье для британской газеты Financial Times. «Вступление Украины в ЕС должно произойти со временем, но не какой-то экстраординарной процедурой или экспресс-путем. Украина должна соответствовать условиям членства, как и ожидается от стран-кандидатов на вступление. В случае с Украиной деолигархизация экономики имеет принципиальное значение», — сообщается в материале Financial Times. В конце февраля Украина подала заявку на членство в Евросоюзе по ускоренной процедуре. Решение по этому вопросу пока не принято. Лидеры стран Евросоюза разошлись во мнениях по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление. Новый председатель Европарламента Роберта Метсола в начале апреля пообещала Украина, что страна «официально и быстро» станет членом Евросоюза, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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