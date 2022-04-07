Financial Times назвала условия вступления Украины в Евросоюз

Украина хочет вступить в Евросоюз Фото: Официальный сайт президента Украины

Для вступления в Евросоюз Украина должна соответствовать условиям членства, для этого в стране должна произойти деолигархизация экономики. Об этом сообщил профессор экономики Козьминского университета в Варшаве и бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко в своей статье для британской газеты Financial Times.

«Вступление Украины в ЕС должно произойти со временем, но не какой-то экстраординарной процедурой или экспресс-путем. Украина должна соответствовать условиям членства, как и ожидается от стран-кандидатов на вступление. В случае с Украиной деолигархизация экономики имеет принципиальное значение», — сообщается в материале Financial Times.

В конце февраля Украина подала заявку на членство в Евросоюзе по ускоренной процедуре. Решение по этому вопросу пока не принято. Лидеры стран Евросоюза разошлись во мнениях по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление. Новый председатель Европарламента Роберта Метсола в начале апреля пообещала Украина, что страна «официально и быстро» станет членом Евросоюза, сообщает RT.