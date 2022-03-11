Заявка Украины на членство привела к расколу среди лидеров ЕС

Лидеры Евросоюза разошлись во мнениях по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление. Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа.
«Мы готовы дать перспективу и начать процедуру. Я бы хотел, чтобы Украина получила статус кандидата уже сейчас. Это была задача максимум, но это невозможно получить сейчас, но мы вернемся к этому вопросу», — заявил Науседа, передают РИА «Новости».
Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в Евросоюз. Премьер-министр Словении Янез Янша также сообщил о разногласиях среди членов Евросоюза по этому вопросу. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро сказал, что Украину могли бы пригласить на дискуссию, но без вступления в ЕС.
Евросоюз согласился начать процесс принятия Украины. Науседа сообщил, что лидеры Евросоюза пять часов обсуждали это решение. Украина подавала заявку на членство по ускоренной процедуре. Украинский резидент Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу после начала спецоперации России на Украине.
Лидеры Евросоюза разошлись во мнениях по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление. Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа. «Мы готовы дать перспективу и начать процедуру. Я бы хотел, чтобы Украина получила статус кандидата уже сейчас. Это была задача максимум, но это невозможно получить сейчас, но мы вернемся к этому вопросу», — заявил Науседа, передают РИА «Новости». Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в Евросоюз. Премьер-министр Словении Янез Янша также сообщил о разногласиях среди членов Евросоюза по этому вопросу. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро сказал, что Украину могли бы пригласить на дискуссию, но без вступления в ЕС. Евросоюз согласился начать процесс принятия Украины. Науседа сообщил, что лидеры Евросоюза пять часов обсуждали это решение. Украина подавала заявку на членство по ускоренной процедуре. Украинский резидент Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу после начала спецоперации России на Украине.