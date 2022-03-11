Заявка Украины на членство привела к расколу среди лидеров ЕС

11 марта 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Евросоюз одобрил начало процесса по включению Украины в состав Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Лидеры Евросоюза разошлись во мнениях по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление. Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа. «Мы готовы дать перспективу и начать процедуру. Я бы хотел, чтобы Украина получила статус кандидата уже сейчас. Это была задача максимум, но это невозможно получить сейчас, но мы вернемся к этому вопросу», — заявил Науседа, передают РИА «Новости». Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в Евросоюз. Премьер-министр Словении Янез Янша также сообщил о разногласиях среди членов Евросоюза по этому вопросу. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро сказал, что Украину могли бы пригласить на дискуссию, но без вступления в ЕС. Евросоюз согласился начать процесс принятия Украины. Науседа сообщил, что лидеры Евросоюза пять часов обсуждали это решение. Украина подавала заявку на членство по ускоренной процедуре. Украинский резидент Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу после начала спецоперации России на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидеры Евросоюза разошлись во мнениях по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление. Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа. «Мы готовы дать перспективу и начать процедуру. Я бы хотел, чтобы Украина получила статус кандидата уже сейчас. Это была задача максимум, но это невозможно получить сейчас, но мы вернемся к этому вопросу», — заявил Науседа, передают РИА «Новости». Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в Евросоюз. Премьер-министр Словении Янез Янша также сообщил о разногласиях среди членов Евросоюза по этому вопросу. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро сказал, что Украину могли бы пригласить на дискуссию, но без вступления в ЕС. Евросоюз согласился начать процесс принятия Украины. Науседа сообщил, что лидеры Евросоюза пять часов обсуждали это решение. Украина подавала заявку на членство по ускоренной процедуре. Украинский резидент Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу после начала спецоперации России на Украине.