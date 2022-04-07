Сайт по борьбе с фейками посетил каждый десятый россиян

По итогам месяца работы ресурс «Объясняем.рф» разместили более 130 ответов на вопросы, волнующие россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Портал « Объясняем.рф» зафиксировал почти 11 млн посетителей, это практически каждый десятый россиянин. На ресурсе появилось более 130 разъяснений по самым актуальным вопросам, заявил 7 апреля на пресс-конференции по итогам первого месяца работы сайта замглавы АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков и первый заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

«Мы представлены во всех популярных соцсетях. Там уже более 370 тысяч подписчиков. Поступают сообщения и в чат-бот „Помощник Объясняем.рф“. Кроме того, в ближайшее время будет запущен новый раздел — „Меры поддержки“», — рассказал Михаил Шумаков.

Первое место в топе популярных тем занимают вопросы соцзащиты населения (27%), на втором и третьем — темы здравоохранения и образования (по 16%). Меньше беспокоят жителей вопросы финансов, а также связи и интернета (11% и 10% соответственно). Пользователей также интересовала доступность продуктов, лекарств, ипотечных кредитов и оформление кредитных каникул.

Центры управления регионами, созданные АНО «Диалог Регионы», мониторят обращения россиян в 83 субъектах РФ. Жителей Урала и Северо-Западного округа интересует восстановление производства, открытие заводов, развитие сельского хозяйства. Из Тамбовской, Челябинской, Орловской областей и Башкортостана приходят запросы о работе общественного транспорта. В труднодоступных регионах Дальнего Востока и Урала беспокоятся о доставке лекарств и продовольствия. В Белгородской, Курской и других приграничных регионах людей интересуют темы безопасности.

«В регионах используется формат прямых эфиров. За три недели проведено 230 трансляций, суммарное число просмотров которых превысило 10,4 млн. Шесть эфиров провели губернаторы Курской, Самарской, Вологодской областей, Крыма, Ханты-Мансийского АО — Югры и Кузбасса», —уточнил Истомин.

Портал «Объясняем.рф» запущен 1 марта правительством России для информирования россиян по волнующим и актуальным вопросам о социально-экономической ситуации в РФ и противодействия распространению недостоверной информации.

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