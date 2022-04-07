В Евросоюзе согласовали новый пакет санкций против России

08 апреля 2022 в 00:39 Размер текста - 17 +

Постпреды стран ЕС согласовали санкции против российских журналистов, олигархов и военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Европейском союзе согласовали пятый пакет санкций против России. Об этом сообщается в заявлении французского представительства в Евросоюзе в Twitter. «Постоянные представители [стран ЕС] согласовали новый пакет санкций в контексте российской агрессии против Украины», — говорится в заявлении представительства Франции в ЕС, передает РИА «Новости». Ограничительные меры коснутся активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из РФ, а также эмбарго на поставки оружия в Россию. Новые антироссийские санкции направлены против российских олигархов, журналистов, представителей сил безопасности и военных, отмечает французская делегация. В случае утверждения ограничения вступят в силу 8 апреля. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Европейском союзе согласовали пятый пакет санкций против России. Об этом сообщается в заявлении французского представительства в Евросоюзе в Twitter. «Постоянные представители [стран ЕС] согласовали новый пакет санкций в контексте российской агрессии против Украины», — говорится в заявлении представительства Франции в ЕС, передает РИА «Новости». Ограничительные меры коснутся активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из РФ, а также эмбарго на поставки оружия в Россию. Новые антироссийские санкции направлены против российских олигархов, журналистов, представителей сил безопасности и военных, отмечает французская делегация. В случае утверждения ограничения вступят в силу 8 апреля. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».