Минфин США расширил санкционный список россиян

08 апреля 2022 в 05:43 Размер текста - 17 +

Еще восемь человек и 30 организаций из РФ попали в санкционный список США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство финансов США внесли в санкционный список восемь граждан России и 29 российских организаций. Об этом сообщается на сайте американского казначейства. Минфин США добавил в антироссийский санкционный список восемь россиян и 29 российских организаций. Все они попали под санкции «за связь с АО „Объединенная судостроительная корпорация“». В список лиц, попавших под санкции США, вошел гендиректор ОСК Алексей Рахманов, глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко. Также в число физлиц, включенных в список, числится член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации «Роснефти» Андрей Шишки, глава Росрыболовства Илья Шестаков и замглавы Минпромторга РФ Олег Рязанцев. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство финансов США внесли в санкционный список восемь граждан России и 29 российских организаций. Об этом сообщается на сайте американского казначейства. Минфин США добавил в антироссийский санкционный список восемь россиян и 29 российских организаций. Все они попали под санкции «за связь с АО „Объединенная судостроительная корпорация“». В список лиц, попавших под санкции США, вошел гендиректор ОСК Алексей Рахманов, глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко. Также в число физлиц, включенных в список, числится член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации «Роснефти» Андрей Шишки, глава Росрыболовства Илья Шестаков и замглавы Минпромторга РФ Олег Рязанцев. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».