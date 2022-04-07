07 апреля 2022

В Курганскую область приехали почти два десятка граждан из ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, мигранты, чемоданы, путешествие, чемодан, отдых, пассажиры, дорожная сумка, миграция
За два месяца в Курганскую область приехали 19 граждан из ДНР, в том числе шестеро детей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние два месяца в Курганскую область приехали 19 граждан из Донецкой Народной Республики. Информация об этом опубликована на сайте регионального управления УМВД.

«Всего с февраля текущего года в регион прибыло 19 граждан из Донецкой Народной Республики. Среди них шестеро детей», — указано в сообщении.

В пресс-службе УМВД пояснили URA.RU, что у всех прибывших граждан ДНР есть родственники в Курганской области, у которых они временно остановились. Ранее URA.RU сообщало, что два гражданина ДНР, приехавших в регион, написали заявления о предоставлении временного убежища. В дальнейшем они смогут получить гражданство России в упрощенном порядке. По данным полиции, остальные граждане, прибывшие в Курган из ДНР, пока планируют вернуться домой, когда ситуация там стабилизируется.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм, из которых следует, что в марте украинские войска планировали начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей ДНР, заявляют в Минобороны России.

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За последние два месяца в Курганскую область приехали 19 граждан из Донецкой Народной Республики. Информация об этом опубликована на сайте регионального управления УМВД. «Всего с февраля текущего года в регион прибыло 19 граждан из Донецкой Народной Республики. Среди них шестеро детей», — указано в сообщении. В пресс-службе УМВД пояснили URA.RU, что у всех прибывших граждан ДНР есть родственники в Курганской области, у которых они временно остановились. Ранее URA.RU сообщало, что два гражданина ДНР, приехавших в регион, написали заявления о предоставлении временного убежища. В дальнейшем они смогут получить гражданство России в упрощенном порядке. По данным полиции, остальные граждане, прибывшие в Курган из ДНР, пока планируют вернуться домой, когда ситуация там стабилизируется. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм, из которых следует, что в марте украинские войска планировали начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей ДНР, заявляют в Минобороны России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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