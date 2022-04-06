Жители ДНР впервые попросили убежища в Курганской области

Курганская полиция приняла два первых заявления от граждан ДНР на предоставление временного убежища Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Курганской области получили первые заявления от жителей ДНР о предоставлении временного убежища. У обоих обратившихся в регионе есть родственники, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники управления по вопросам миграции приняли документы от двух прибывших в Курган жителей Донецкой Народной Республики, пожелавших остаться на территории России. Полицейские помогли оформить документы, необходимые для получения временного убежища, а также проконсультировали по социальным вопросам», — говорится в сообщении на сайте УМВД.

Так, девушка из города Ясиноватая приехала в Курганскую область в гости к бабушке зимой. Теперь она решила остаться жить и работать в регионе. В марте в Курган вместе с семьей приехал 36-летний житель Горловки. Он был вынужден оставить родной дом и уехать в Россию. У него также есть родственники в Зауралье. После получения временного убежища в будущем эти граждане смогут получить гражданство России в упрощенном порядке, добавляют в полиции.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм, из которых следует, что в марте украинские войска планировали начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей ДНР, заявляют в Минобороны России.