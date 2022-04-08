Global Times: США продвигают новую стратегию войны против России

США пытаются распространить гегемонию, но им все меньше удается Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США склонны угрожать странам, которые не поддерживают их политику относительно Украины и России. В 21 веке американские политики не только придерживаются «менталитета холодной войны», но и продолжают продвигать новую стратегию холодной войны. Об этом пишет Global Times.

«Высокопоставленные чиновники Вашингтона по очереди угрожали странам, в том числе Китаю и Индии. В среду заместитель госсекретаря США Венди Шерман высокомерно заявила, что санкции в отношении России должны дать Китаю „хорошее понимание“ последствий, с которыми он может столкнуться, если окажет материальную поддержку Москве. США заявили Индии, что последствия „более явного стратегического выравнивания“ с Москвой будут „значительными и долгосрочными“. <…> В 21 веке американские политики не только придерживаются „менталитета холодной войны“, но и продолжают продвигать новую стратегию холодной войны», — пишет издание.

Газета назвала эту политику «дипломатией принуждения». Данный термин был придуман американскими учеными для обобщения политики США в отношении Лаоса, Кубы и Вьетнама в 1970-х годах. Тогда Америка запугивала страны санкциями и изоляцией. Однако, как отмечает Global Times, такие уловки США становится все менее эффективными, так как мир видит ее фальшивую мораль и гегемонию.

Издание также уточняет, что США выгодна ситуация на Украине. Европе она принесла волну беженцев, отток капитала и нехватку энергоносителей, но США смогли извлечь выгоду. Другие страны видят это и не хотят идти на поводу у Вашингтона. В частности, Сингапур отказался принимать чью-либо сторону, сообщает газета.

США, страны ЕС, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Но они имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. При этом Венгрия выступает против нового пакета санкций, ряд стран недоволен ситуацией на энергетическом рынке, сообщает деловая газета «Взгляд».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам