07 апреля 2022
06 апреля 2022

Юные дилеры в ЯНАО попались с крупной партией наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, арест, заключение, наручники
Суд избрал для злоумышленников меру пресечения в виде подписки о невыезде Фото:

В Муравленко (ЯНАО) были пойманы двое несовершеннолетних наркоторговца. Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО, у юных злоумышленников обнаружили десять свертков наркотиков, массой более девяти грамм.

«Сотрудниками ОМВД России по г. Муравленко в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, задержаны двое ранее не судимых несовершеннолетних муравленковцев 2004 года рождения. В ходе досмотра полицейские обнаружили в кармане у одного из злоумышленников полимерный пакет, в котором находилось десять свертков. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством массой более девяти граммов», — говорится в сообщении.

Было установлено, что юные жители Муравленко намеривались сбыть наркотики горожанам по средству тайников-закладок. Однако они были задержаны сотрудниками полиции. В отношении их было возбуждено уголовное дело. Суд избрал мерой пресечения подписку о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском перед судом предстанут трое местных жителей, которые распространяли наркотики в ЯНАО и ХМАО. Обвиняемые были помещены под стражу.

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В Муравленко (ЯНАО) были пойманы двое несовершеннолетних наркоторговца. Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО, у юных злоумышленников обнаружили десять свертков наркотиков, массой более девяти грамм. «Сотрудниками ОМВД России по г. Муравленко в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, задержаны двое ранее не судимых несовершеннолетних муравленковцев 2004 года рождения. В ходе досмотра полицейские обнаружили в кармане у одного из злоумышленников полимерный пакет, в котором находилось десять свертков. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством массой более девяти граммов», — говорится в сообщении. Было установлено, что юные жители Муравленко намеривались сбыть наркотики горожанам по средству тайников-закладок. Однако они были задержаны сотрудниками полиции. В отношении их было возбуждено уголовное дело. Суд избрал мерой пресечения подписку о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском перед судом предстанут трое местных жителей, которые распространяли наркотики в ЯНАО и ХМАО. Обвиняемые были помещены под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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