Юные дилеры в ЯНАО попались с крупной партией наркотиков

Суд избрал для злоумышленников меру пресечения в виде подписки о невыезде Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) были пойманы двое несовершеннолетних наркоторговца. Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО, у юных злоумышленников обнаружили десять свертков наркотиков, массой более девяти грамм.

«Сотрудниками ОМВД России по г. Муравленко в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, задержаны двое ранее не судимых несовершеннолетних муравленковцев 2004 года рождения. В ходе досмотра полицейские обнаружили в кармане у одного из злоумышленников полимерный пакет, в котором находилось десять свертков. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством массой более девяти граммов», — говорится в сообщении.

Было установлено, что юные жители Муравленко намеривались сбыть наркотики горожанам по средству тайников-закладок. Однако они были задержаны сотрудниками полиции. В отношении их было возбуждено уголовное дело. Суд избрал мерой пресечения подписку о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском перед судом предстанут трое местных жителей, которые распространяли наркотики в ЯНАО и ХМАО. Обвиняемые были помещены под стражу.