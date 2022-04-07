Группа наркодилеров распространяла наркотики в ХМАО и ЯНАО

Трое жителей ЯНАО предстанут перед судом в Губкинском. Как сообщила пресс-служба ямальского окружного управления СКР, они распространяли наркотики не только на Ямале, но и в соседней Югре.
«В период с апреля по октябрь 2021 года двое мужчин и девушка осуществляли незаконный сбыт синтетических наркотических средств. Незаконная деятельность велась дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, социальных сетей, мессенджеров и электронных платежных систем», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено суд.
Трое жителей ЯНАО предстанут перед судом в Губкинском. Как сообщила пресс-служба ямальского окружного управления СКР, они распространяли наркотики не только на Ямале, но и в соседней Югре. «В период с апреля по октябрь 2021 года двое мужчин и девушка осуществляли незаконный сбыт синтетических наркотических средств. Незаконная деятельность велась дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, социальных сетей, мессенджеров и электронных платежных систем», — сообщили в пресс-службе ведомства. Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено суд. Ранее URA.RU рассказывало о несовершеннолетнем жителе Ноябрьска, наладившем торговлю наркотиками в городах ЯНАО и ХМАО. За свою деятельность юный бизнесмен был отправлен в колонию.