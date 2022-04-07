Миасский завод начал выпускать изделия, заменяющие импорт

Павел Рыжий заявил, что вектор на импортозамещение подхватывают предприятия из разных отраслей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Завод «Полистрой» в Миассе наладил выпуск продукции из листового металла, которая заменила импортные аналоги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области, изделия оказались востребованы у крупных компаний.

«Миасский завод „Полистрой“ — производитель почтовых ящиков, уличных урн, клапанов для мусоропроводов, шкафов и скамеек для раздевалок и других изделий из листового металла — начал работать над новой импортозамещающей продукцией. Сегодня ее заказывают известные компании», — сообщает пресс-служба областного правительства.‎

Руководитель отдела продаж ООО «Полистрой» Сергей Обвинцев рассказал‎, что существенно увеличилось количество запросов на замещение импортной продукции. «Мы встречались с представителями „Леруа Мерлен“. Теперь они на 80% ориентированы на закупки отечественной продукции», — пояснил Обвинцев.

Доля отечественного сырья на производстве составляет около 70%. Еще 30% — импортные комплектующие. Несмотря на рост цен, спрос на продукцию завода увеличился. Заказчики проявляют особый интерес к почтовым ящикам и урнам, они не уступают зарубежным аналогам по внешнему виду и качеству.

«Вектор на импортозамещение в Миассе задают автозавод „УРАЛ“ и более мелкие машиностроительные предприятия, входящие в кооперационные цепочки. Подхватывают и другие предприятия города из разных отраслей. В России пока не хватает компаний, способных заменить ушедших западных производителей, но в регионе их становится больше», — подчеркнул министр регионального минпрома Павел Рыжий.

Российский бизнес стал испытывать проблемы после жестких санкций, которые ввели страны ЕС, США и другие государства против РФ на фоне спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию началось еще в начале 2000-х и усилилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

Заказчики проявляют особый интерес к почтовым ящикам и урнам, они не уступают зарубежным аналогам по внешнему виду и качеству Фото: ООО «Полистрой»

Завод «Полистрой» начал работать над новой импортозамещающей продукцией Фото: ООО «Полистрой»

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