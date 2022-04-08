Экс-министр РФ высмеял идею памятника Жириновскому в Перми

Основой памятника непременно должна быть цитата Жириновского о пермяках-дебилах, иронизирует Евгений Сапиро Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший министр региональной политики, экс-советник министра природных ресурсов РФ Евгений Сапиро высмеял предложение пермского отделения ЛДПР о присвоении имени Владимира Жириновского новому скверу в Перми. Об этом политик написал в своих соцсетях.

«Двумя руками поддерживаю предложение. При условии реализации следующих дополнений. Во-первых, в указанном сквере должен быть памятник Жириновскому, а основной памятника должна быть его цитата о пермяках, которых он однажды назвал дебилами. Во-вторых, на памятнике должна быть надпись „Владимиру Жириновскому с благодарностью за высокую и объективную оценку его почитателей-пермяков“», — пошутил Сапиро.

Он отметил, что памятник и сам сквер должны быть выполнены исключительно на благотворительные средства почитателей, список которых должен быть вывешен в сквере. И начинаться он должен с фамилий пермских лидеров ЛДПР Олега Постникова и Константина Бусовикова.

В комментариях к этому посту идут, в основном, негативные отзывы о Жириновском. «Прав был Жириновский, когда назвал Пермь и Екатеринбург тупыми городами. Но Екатеринбург оказался умнее. Там не нашлось ни одного человека, которому в голову пришло бы ставить памятник Жириновскому», — отмечает Диляра Харитонова.

Олег Постников в комментариях к посту Сапиро написал, что авторы негативных отзывов — «сплошная заграница». И не им, а пермякам, решать этот вопрос.

Ранее URA.RU сообщало, что пермское отделение ЛДПР предложило мэру Перми присвоить имя Жириновского новому скверу в микрорайоне Кислотные дачи. А его высказывание о том, что пермяки — тупые по природе, они назвали результатом монтажа. Бессменный лидер ЛДПР умер 6 апреля после болезни. На прощание с ним, которое проходит 8 апреля, приехал президент РФ Владимир Путин. Отпевал политика патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам