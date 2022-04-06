Именем Жириновского предложили назвать сквер в Перми

Пермскому мэру предложили увековечить память мэтра государственности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Координатор пермского реготделения ЛДПР Константин Бусовиков предложил главе Перми Алексею Демкину назвать именем лидера ЛДПР Владимира Жириновского новый сквер в микрорайоне Кислотные дачи. Соответствующее письмо он направил 7 апреля. Документ есть в распоряжении URA.RU.

«Владимира Вольфовича Жириновского можно без преувеличений назвать самым известным политиком современности. Его имя отзывается доброй памятью всех жителей РФ и особенно Перми. Прошу вас не оставаться безучастными и обратиться к членам общественного совета по топонимике при главе Перми с просьбой рассмотреть вопрос о даче имени Владимира Жириновского строящемуся сквера в микрорайоне Кислотные дачи», — говорится в письме. Тем самым Пермь внесет «свою лепту в увековечивании мэтра российской политики и государственности».

Речь идет о строящемся сквере, ограниченном улицами Черняховского, Ракитная, Суперфосфатная и Краснодонская. Бусовиков отмечает, что Жириновский посещал Пермь и неоднократно заявлял, что наш город достоин стать новой столицей страны.

Ранее соратники Жириновского заявили, что его знаменитая фраза про «тупых пермяков» является результатом монтажа. Владимир Жириновский в феврале заразился коронавирусом и попал в больницу. В марте ему стало хуже, а 6 апреля спикер госдумы Вячеслав Володин объявил о его смерти. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования.