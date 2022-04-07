В ЯНАО открыли производство чумов

Для кочевников открыли производство чумов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямальская община «Мир» открыла производство набора для быстрой сборки чума для тех семей, которые получают деньги на приобретение традиционного жилья. Об этом сообщается в СМИ.

«Наборы для строительства чума нужны кочевникам, которые получают их по окружной программе. На развитие производства наборов Алена Окотэтто выиграла региональный грант — 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении ОТР.

Отмечается, что за год община сможет произвести 20 чумов. Кроме того, глава общины отмечала, что подобным производством она решила заниматься не ради денег — таким образом она дает работу своим знакомы и друзьям. Всего в общине производством занимаются 10 человек. Лично связаться с Окотэтто не удалось, ее телефон оказался не в сети.

Капитал на приобретение чумов был выделен для семьи кочевников, в которых рождается третий ребенок. Такую меру поддержки губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал в 2021 году во время своего ежегодного доклада.