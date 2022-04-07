07 апреля 2022
06 апреля 2022

В ЯНАО открыли производство чумов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, чум, кмнс, абориген, ненцы
Для кочевников открыли производство чумов Фото:

Ямальская община «Мир» открыла производство набора для быстрой сборки чума для тех семей, которые получают деньги на приобретение традиционного жилья. Об этом сообщается в СМИ.

«Наборы для строительства чума нужны кочевникам, которые получают их по окружной программе. На развитие производства наборов Алена Окотэтто выиграла региональный грант — 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении ОТР.

Отмечается, что за год община сможет произвести 20 чумов. Кроме того, глава общины отмечала, что подобным производством она решила заниматься не ради денег — таким образом она дает работу своим знакомы и друзьям. Всего в общине производством занимаются 10 человек. Лично связаться с Окотэтто не удалось, ее телефон оказался не в сети.

Капитал на приобретение чумов был выделен для семьи кочевников, в которых рождается третий ребенок. Такую меру поддержки губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал в 2021 году во время своего ежегодного доклада.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ямальская община «Мир» открыла производство набора для быстрой сборки чума для тех семей, которые получают деньги на приобретение традиционного жилья. Об этом сообщается в СМИ. «Наборы для строительства чума нужны кочевникам, которые получают их по окружной программе. На развитие производства наборов Алена Окотэтто выиграла региональный грант — 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении ОТР. Отмечается, что за год община сможет произвести 20 чумов. Кроме того, глава общины отмечала, что подобным производством она решила заниматься не ради денег — таким образом она дает работу своим знакомы и друзьям. Всего в общине производством занимаются 10 человек. Лично связаться с Окотэтто не удалось, ее телефон оказался не в сети. Капитал на приобретение чумов был выделен для семьи кочевников, в которых рождается третий ребенок. Такую меру поддержки губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал в 2021 году во время своего ежегодного доклада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...