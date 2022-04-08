В Госдуме предложили платить бедным за продукты

Сергей Миронов напомнил об инициативе с продуктовыми картами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Партия «Справедливая Россия» предложила перечислять гражданам с доходами менее 20 тысяч рублей средства на покупку продуктов. С такой инициативой выступил член Государственной думы РФ от партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Есть наше давнее предложение по продуктовым картам: почему бы на карту „Мир“ не перечислять нуждающимся средства на приобретение отечественных продуктов питания, исключая табак и алкоголь. Сейчас самое время освободить от НДФЛ граждан, получающих менее 20 тысяч рублей в месяц, одновременно увеличивая прогрессию для сверхбогатых», — написал руководитель фракции в telegram.

Ранее в России было разработано несколько пакетов антикризисных мер поддержки граждан. Нестабильное положение экономики связано с введением антироссийских санкций странами Евросоюза, США, Японии, Канады и рядом других государств. Усиление санкционного давления на РФ связано с проводимой РФ спецоперацией на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения, длящиеся еще с конца 2000-х годов, имеют негативный эффект и для самих западных стран.