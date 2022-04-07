Купить алкоголь в магазинах нельзя будет в девять праздничных дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Тюмени обновили список дней, в которые в городе будет запрещена продажа алкоголя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Также запрет на реализацию установлен и на уровне области.

«Ограничения продажи алкоголя в городе регламентируются документами Тюменской области и самого муниципалитета. Согласно принятому по региону решению, алкоголь не будет отпускаться 1 мая, 9 мая, 1 июня, 12 июня, 1 сентября и 4 ноября. По решению администрации города к этим датам в 2022 году добавлены 17 мая, 25 июня и 30 июля», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.

На уровне области реализация спиртного под запретом в следующие праздники: День весны и труда, День Победы, День защиты детей, День России, День знаний и День народного единства. Городские власти добавили к этому списку празднование последних звонков в школах, Дня молодежи и Дня города (в прошлом году они выпадали на другие даты).

Ограничения будут действовать в вышеназванные дни с 8:00 до 21:00. Купить алкоголь нельзя будет в торговых точках, однако заведениям общепита не запрещено реализовывать спиртное посетителям.

В эти дни в 2022 году купить спиртное будет нельзя. Сохраняйте, чтобы не забыть!