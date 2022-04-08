В Кремле отреагировали на отказ Европы от российского угля

Уголь является очень востребованным товаром, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

После новых санкций Евросоюза Россия будет переориентировать экспорт угля на другие рынки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Уголь является весьма востребованным товаром. Потоки угля, по мере того как будут отказываться от потребления в Европе, будут переориентироваться на альтернативные рынки», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Среди новых ограничений — эмбарго на поставки российского угля. Также под новые санкции попали 217 физлиц и 18 организаций, пишет RT. О намерении снижать импорт российского угля также заявили в Японии, сообщает телеканал 360.

Санкции в отношении России стали вводиться после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». Президент подчеркнул, что граждане не останутся без поддержки государства в период санкций.