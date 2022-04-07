07 апреля 2022

Губернатор Моор проводил в отставку главного арбитражного судью

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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, зал суда, судебное заседание, суд, триколор, флаг россии, герб россии, кресло судьи
Олег Финько оставил должность председателя Арбитражного суда Тюменской области Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор проводил в отставку председателя Арбитражного суда региона Олега Финько. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что Финько сам написал заявление о прекращении судейских полномочий.

«Сегодня коллектив Арбитражного суда Тюменской области проводил в почетную отставку своего председателя Олега Ивановича Финько. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор, главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя президента Дмитрий Борисович Кузьменко, председатель Тюменского областного суда Вячеслав Рудольфович Антропов и др.», — сообщил telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Олег Финько родился 20 апреля 1968 года в селе Тарановское Кустанайской области Казахской ССР. В 1993 год окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение». С 1994 по 2008 годы работал в органах прокуратуры. С ноября 2008 года перешел на работу в органы судебно-правовой системы. 5 сентября 2011 года был назначен заместителем председателя Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа. 11 апреля 2016 года занял пост председателя Арбитражного суда Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько. Соответствующее заявление было написано им собственноручно.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор проводил в отставку председателя Арбитражного суда региона Олега Финько. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что Финько сам написал заявление о прекращении судейских полномочий. «Сегодня коллектив Арбитражного суда Тюменской области проводил в почетную отставку своего председателя Олега Ивановича Финько. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор, главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя президента Дмитрий Борисович Кузьменко, председатель Тюменского областного суда Вячеслав Рудольфович Антропов и др.», — сообщил telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Олег Финько родился 20 апреля 1968 года в селе Тарановское Кустанайской области Казахской ССР. В 1993 год окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение». С 1994 по 2008 годы работал в органах прокуратуры. С ноября 2008 года перешел на работу в органы судебно-правовой системы. 5 сентября 2011 года был назначен заместителем председателя Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа. 11 апреля 2016 года занял пост председателя Арбитражного суда Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько. Соответствующее заявление было написано им собственноручно.
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