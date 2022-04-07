Губернатор Моор проводил в отставку главного арбитражного судью

Олег Финько оставил должность председателя Арбитражного суда Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор проводил в отставку председателя Арбитражного суда региона Олега Финько. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что Финько сам написал заявление о прекращении судейских полномочий.

«Сегодня коллектив Арбитражного суда Тюменской области проводил в почетную отставку своего председателя Олега Ивановича Финько. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор, главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя президента Дмитрий Борисович Кузьменко, председатель Тюменского областного суда Вячеслав Рудольфович Антропов и др.», — сообщил telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Олег Финько родился 20 апреля 1968 года в селе Тарановское Кустанайской области Казахской ССР. В 1993 год окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение». С 1994 по 2008 годы работал в органах прокуратуры. С ноября 2008 года перешел на работу в органы судебно-правовой системы. 5 сентября 2011 года был назначен заместителем председателя Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа. 11 апреля 2016 года занял пост председателя Арбитражного суда Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько. Соответствующее заявление было написано им собственноручно.

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