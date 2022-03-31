Главу тюменского Арбитража отправили в отставку

Кресло главы Арбитражного суда области вакантно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи и председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько. Ранее он сам написал соответствующее заявление.

«31 марта Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела заявления о прекращении судейских полномочий. В отставку, в частности, ушел председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько», — сообщает издание «Право.ru».

Ранее URA.RU писало, что Олег Финько сам подал заявление о своей отставке. Его полномочия на должности председателя истекают 11 апреля. Позицию главы тюменского Арбитража он занимал последние шесть лет.

Попытка Финько остаться в руководящем кресле не удалась, в федеральной коллегии его кандидатуру не поддержали. В настоящее время на должность председателя объявлен конкурс, ищут также заместителя главы суда.