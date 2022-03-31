31 марта 2022

Главу тюменского Арбитража отправили в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Кресло главы Арбитражного суда области вакантно Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи и председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько. Ранее он сам написал соответствующее заявление.

«31 марта Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела заявления о прекращении судейских полномочий. В отставку, в частности, ушел председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько», — сообщает издание «Право.ru».

Ранее URA.RU писало, что Олег Финько сам подал заявление о своей отставке. Его полномочия на должности председателя истекают 11 апреля. Позицию главы тюменского Арбитража он занимал последние шесть лет.

Попытка Финько остаться в руководящем кресле не удалась, в федеральной коллегии его кандидатуру не поддержали. В настоящее время на должность председателя объявлен конкурс, ищут также заместителя главы суда.

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи и председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько. Ранее он сам написал соответствующее заявление. «31 марта Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела заявления о прекращении судейских полномочий. В отставку, в частности, ушел председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько», — сообщает издание «Право.ru». Ранее URA.RU писало, что Олег Финько сам подал заявление о своей отставке. Его полномочия на должности председателя истекают 11 апреля. Позицию главы тюменского Арбитража он занимал последние шесть лет. Попытка Финько остаться в руководящем кресле не удалась, в федеральной коллегии его кандидатуру не поддержали. В настоящее время на должность председателя объявлен конкурс, ищут также заместителя главы суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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