Пермские власти назначили кураторов на главные выборы

11 апреля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Власти определились с политтехнологами на выборы в муниципальные думы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Администрация губернатора Пермского края определилась с политтехнологами, которые будут проводить выборы в думы Лысьвы, Губахи и Пермского района в сентябре 2022 года. Как сообщает источник URA.RU в политтусовке региона, за пул кандидатов от власти в Пермском районе и Лысьве будет отвечать Сергей Ильин, в Губахе — Юрий Исаев. «На данный момент в тех территориях, где пройдут выборы в этом году, а это Лысьва, Губаха и Пермский район, началась подготовка к праймериз „Единой России“. Администрация губернатора определилась с политтехногами, которые будут проводить кампании в рамках единого дня голосования», — сообщил источник URA.RU. Сергей Ильин и Юрий Исаев от комментариев отказались. Единственные плановые выборы в сентябре 2022 года будут проходить в Лысьве. Здесь у думы заканчивается срок полномочий. В Пермском районе будут выбирать думу объединенного муниципального округа. В ней будет 30 мест. Это последняя территория в крае, где был поселенческий уровень МСУ. Законопроект об объединении депутаты заксобрания рассмотрят на апрельском заседании. В думе Губахи, которая объединилась с Гремячинском, будет 25 мест. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация губернатора Пермского края определилась с политтехнологами, которые будут проводить выборы в думы Лысьвы, Губахи и Пермского района в сентябре 2022 года. Как сообщает источник URA.RU в политтусовке региона, за пул кандидатов от власти в Пермском районе и Лысьве будет отвечать Сергей Ильин, в Губахе — Юрий Исаев. «На данный момент в тех территориях, где пройдут выборы в этом году, а это Лысьва, Губаха и Пермский район, началась подготовка к праймериз „Единой России“. Администрация губернатора определилась с политтехногами, которые будут проводить кампании в рамках единого дня голосования», — сообщил источник URA.RU. Сергей Ильин и Юрий Исаев от комментариев отказались. Единственные плановые выборы в сентябре 2022 года будут проходить в Лысьве. Здесь у думы заканчивается срок полномочий. В Пермском районе будут выбирать думу объединенного муниципального округа. В ней будет 30 мест. Это последняя территория в крае, где был поселенческий уровень МСУ. Законопроект об объединении депутаты заксобрания рассмотрят на апрельском заседании. В думе Губахи, которая объединилась с Гремячинском, будет 25 мест.