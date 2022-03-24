24 марта 2022

Пермские власти раскрыли детали образования нового муниципалитета

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, законодательное собрание пермского края
Депутаты заксобрания рассмотрят законопроект в апреле Фото:

Дума объединенного Пермского района будет состоять из 30 депутатов, как ранее и сообщало URA.RU в инсайдах. Информация об этом содержится в проекте закона о преобразовании района в муниципальный округ, который опубликован на портале заксобрания.

«Дума Пермского муниципального района состоит из 30 депутатов, избираемых по мажоритарной системе по одномандатным и многомандатным округам», — говорится в документе. Объединение всех поселений района в один округ проводится «в целях ускорения социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения». Депутаты заксобрания рассмотрят проект закона на апрельском заседании.

Пермский район остается единственным районом в Пермском крае. После его преобразования в округ в Прикамье не останется поселенческого уровня местного самоуправления. Тем самым будет поставлена точка в скандальной муниципальной реформе, которая стартовала в регионе по инициативе экс-губернатора Максима Решетникова. Сейчас в рамках реформы муниципалитеты уже начали объединяться друг с другом. В один округ объединяются Кудымкар и Кудымкарский район (официально — округ), Губаха и Гремячинск. В январе в Пермском районе поменяли главу ТИК.

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Дума объединенного Пермского района будет состоять из 30 депутатов, как ранее и сообщало URA.RU в инсайдах. Информация об этом содержится в проекте закона о преобразовании района в муниципальный округ, который опубликован на портале заксобрания. «Дума Пермского муниципального района состоит из 30 депутатов, избираемых по мажоритарной системе по одномандатным и многомандатным округам», — говорится в документе. Объединение всех поселений района в один округ проводится «в целях ускорения социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения». Депутаты заксобрания рассмотрят проект закона на апрельском заседании. Пермский район остается единственным районом в Пермском крае. После его преобразования в округ в Прикамье не останется поселенческого уровня местного самоуправления. Тем самым будет поставлена точка в скандальной муниципальной реформе, которая стартовала в регионе по инициативе экс-губернатора Максима Решетникова. Сейчас в рамках реформы муниципалитеты уже начали объединяться друг с другом. В один округ объединяются Кудымкар и Кудымкарский район (официально — округ), Губаха и Гремячинск. В январе в Пермском районе поменяли главу ТИК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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