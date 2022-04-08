Доказательств причастности «Атома» Валерия Ананьева к интриге вокруг ТЛЦ у чиновников пока нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга неожиданно сняла с рассмотрения просьбу «Атомстройкомплекса» о переводе земельного участка в районе улицы Бабушкина на Уралмаше в зону развития застройки (ЗРЗ). Хотя она была в повестке заседания городской комиссии по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), куда входят чиновники, депутаты и девелоперы, 8 апреля. По данным URA.RU, таким образом мэрия подала главе компании Валерию Ананьеву сигнал.

Девелопера заподозрили в том, что он поддерживает протест против строительства торгово-логистического центра «Уральский» в поселке Калиновском (северный берег Шарташа). На эту мысль власти натолкнули два обстоятельства. Первое — размещение (за деньги) на Блюхеровском мосту баннера «ТЛЦ за ЕКАД. Шарташ и Калиновка для людей». Его быстро сняли.

Мэрия оперативно демонтировала баннер на Блюхеровском мосту Фото: читатель URA.RU

Второй — в конфликте участвует депутат гордумы Константин Киселев, чья гражданская супруга — замдиректора «Атома» Надежда Абакумова. «Киселев не только высказывается в соцсетях, но и проводит непубличные встречи с активистами», — поделился один из чиновников. Также якобы замечено присутствие лидера сообщества «Парки и скверы» Анны Балтиной. Впрочем, в разговоре с URA.RU Балтина сказала, что последний раз включалась в тему с ТЛЦ еще прошлым летом. Известно, что ранее «Парки и скверы» получали гранты от «Атома». Это выяснилось во время несогласованного протеста против строительства храма в сквере у Драмтеатра в 2019 году. И по слухам, Ананьеву тогда якобы пришлось объясняться с властями, чтобы спасти бизнес.

«В интриге вокруг ТЛЦ замешан чей-то коммерческий интерес. Поскольку у „Атомстройкомплекса“ уже есть определенный бэкграунд, первые подозрения падают на него. Сегодняшнее решение администрации Ананьев должен воспринимать как предупреждение», — раскрыл замысел другой собеседник в мэрии. К моменту публикации ни в мэрии, ни в пресс-службе «Атома» корреспонденту не ответили. Ранее URA.RU уже писало, что у «Атома» могут возникнуть проблемы. Но по другой причине.

В разговоре с агентством Киселев заявил, что около года не общался ни с кем из представителей «Атома» (а по политике вообще никогда). «Ничего не знаю по участку на Уралмаше, но уверен, что „Атом“, если будет строить где-либо, построит качественно. По ТЛЦ у меня много обращений еще с прошлого года. Встречался с разными группами из Калиновки. И я их действительно поддерживаю. К сожалению, потенциальный застройщик ТЛЦ никакой вменяемой работы с людьми не ведет. И там масса неясностей. О ситуации в Калиновке я проинформировал все инстанции», — добавил он.

На участке в границах улиц Краснофлотцев — Бабушкина — Корепина — Стачек — Фронтовых бригад — проектируемой улицы Новой «Атомстройкомплекс» хочет построить несколько многоэтажек, школу, детский сад, а также провести благоустройство парка Турбомоторного завода Фото: материалы комиссии по ПЗЗ

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