Над главным спонсором забаненного It’s My City нависла угроза

Его уже прощали после протестов 2019-го. Что будет сейчас?

31 марта 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

В 2019-м Валерий Ананьев уже спасал компанию от претензий властей — после протестов в сквере Фото: Анна Майорова © URA.RU Блокировка портала It’s My City — первый подобный случай на Урале — может обернуться проблемами для его рекламодателей. В частности, для «Атомстройкомплекса», одного из главных девелоперов Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник во властных структурах. Если его предположение сбудется, владельцу компании Валерию Ананьеву придется второй раз за три года вытаскивать ее из кризиса, вызванного увлечением сына — Виктора. Причем как раз сейчас влиятельный бизнесмен ведет переговоры с мэрией. Роскомнадзор заблокировал сайт I’MC 28 марта. В заявлении ведомства говорилось, что издание «размещало материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию» о спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Это первая в УрФО блокировка СМИ по таким весомым основаниям. Поэтому сейчас все обсуждают, что будет дальше. И цельного представления ни у кого нет. Издатель It’s My City Дмитрий Колезев в начале марта покинул Россию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Ранее URA.RU со ссылкой на источник писало, что решение по It’s My City могло быть принято на уровне полпредства президента РФ в УрФО. Представители власти считают сайт «фабрикой негативного контента»: он активно описывал несогласованные акции протеста в Екатеринбурге, проходившие в разные дни с 24 февраля по 6 марта, и его контент широко тиражировался антиправительственными СМИ. «Поскольку даже после блокировки It’s My City продолжает работу — и на сайте (он доступен через VPN — прим. URA.RU), и в соцсетях (включая запрещенные в РФ Instagram и Facebook), допускаю, что следующим шагом в отношении этого СМИ может стать признание, если не экстремистской, то как минимум нежелательной организацией», — отметил другой источник URA.RU, погруженный в ситуацию. Роскомнадзор заблокировал I’MC за распространение недостоверной информации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подобное уже происходило. В июле 2021-го американскую организацию Project Media, Inc. (запрещена на территории РФ), издававшую «Проект», по требованию Генпрокуратуры внесли в реестр нежелательных организаций из-за того, что ее деятельность «представляла угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Ведение каких-либо финансовых отношений с такими юрлицами уголовно наказуемо. Судя по количеству публикаций на I’MC, «Атомстройкомплекс» — основной рекламодатель ресурса: с января 2022 года 13 из 24-х партнерских материалов были оплачены компанией. А с начала спецоперации РФ на Украине (то есть с 24 февраля) — шесть материалов из семи. «[Директор по стратегии „Атомстройкомплекса“] Виктор Ананьев всегда финансировал It’s My City, поскольку считает работу издания и его ценности правильными», — подтвердил собеседник URA.RU в медиасреде. Если власти расширят наказание для I'MC, «Атомстройкомплекс» может оказаться во втором за три года кризисе, сходятся опрошенные агентством чиновники и бизнесмены. Предыдущий кризис был в 2019 году, когда в Екатеринбурге проходили несанкционированные митинги против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. В разгар тех волнений (дошедших до федерального центра) выяснилось, что с подачи Виктора Ананьева некоторое время спонсировались проекты сообщества «Парки и скверы», которое и устроило протест. По воспоминаниям участников событий, тогда Валерию Ананьеву пришлось приложить значительные усилия, чтобы планы «Атома» в Екатеринбурге не были обрушены. Признаков того, что надвигаются новые проблемы, пока нет. По данным URA.RU, 25 марта, когда принципиальное решение о блокировке I’MC на высоком уровне уже приняли, Ананьев приходил к мэру Алексею Орлову, и они разговаривали в дружественной обстановке. «Никаких вводных по „Атомстройкомплексу“ пока не приходило, переговоры идут нормально. Хотя не могу утверждать, что ситуация не изменится», — рассказал корреспонденту один из высокопоставленных собеседников, близкий к областной и муниципальной власти. 25 марта Валерий Ананьев приходил к Алексею Орлову (на фото), обладающему всей полнотой власти над девелоперами, и общались они нормально Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Медиа-юрист Светлана Кузеванова в разговоре с URA.RU усомнилась, что портал It’s My City признают экстремистским или нежелательным. «Нежелательной может быть признана только зарубежная организация. <…> Что касается присвоения статуса экстремистской организации, то необходимо, чтобы в рамках работы этого издания совершались действия, которые могли бы быть расценены как экстремистские — пропаганда соответствующих идей, призывы к насильственному свержению строя и так далее. It’s My City заблокировали за фейки, просто за их публикацию организацию экстремистской признать не могут. <…> Чтобы это произошло, должны быть все-таки какие-то предпосылки, которых, как я понимаю, на данный момент нет», — сказала эксперт. Также Кузеванова отметила, что последствия блокировок на рекламодателях ресурсов никак не сказываются. Помимо «Атомстройкомплекса», партнерами It’s My City в 2022 году были «Яндекс.Маркет», «Талицкое молоко», «Ельцин Центр», арт-пространство Art Kira Chuvakova, ресторанный бренд Donna Olivia, ресторан Kitchen, гольф-курорт Pine Greek Golf Resort, Центр современной драматургии и ресторан Asado group. Валерий и Виктор Ананьевы к моменту публикации не ответили на звонок. В пресс-службе «Атомстройкомплекса» корреспонденту лишь заявили, что «не комментируют слухи и домыслы». А главред I’MC Иван Рублев отметил, что у здания нет проблем с рекламодателями. «Все, что размещали на сайте, теперь пойдет в соцсети», — сказал он. 