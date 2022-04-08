У Белоярской АЭС построят спортивный комплекс

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В комплексе возведут две ледовые арены Фото:

В Заречном (Свердловская область) построят трехэтажный культурно-образовательный и спортивный комплекс с ледовой ареной. Здание будет трехэтажным, площадью в 11,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает главгосэкспертиза (ГГЭ) на официальном сайте.

«Согласно проекту, который одобрен региональной экспертизой, в юго-восточной части Заречного планируют построить культурно-образовательный и спортивный комплекс с ледовой ареной. Трехэтажное здание общей площадью 11,5 тыс. кв. м рассчитано на одновременное пребывание 572 человек, из них 519 — потенциальные зрители различных соревнований», — говорится в сообщении ГГЭ.

Планируется, что в спорткомплексе будут оборудованы большая и малая арены, размерами 60×30 и 30×15 метров. Кроме ледовых арен и вспомогательных помещений на первом этаже комплекса разместится универсальный спортивный зал метров с трибунами на 150 зрителей. На втором этаже также расположатся трибуны для зрителей, конференц-зал на 30 мест.

На данный момент в Екатеринбурге возводят ледовую арену УГМК. Стройка началась в 2019 году на месте снесенной телебашни. Свердловская область бесплатно отдала этот нереализованный объект УГМК в то время, как вошла в список учредителей АО «Ледовая Арена» — организации, занимающейся возведением нового стадиона. Парковку для спортобъекта планировали построить на месте недостроенной гостиницы «Дели», которую снесли летом 2021 года.

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В Заречном (Свердловская область) построят трехэтажный культурно-образовательный и спортивный комплекс с ледовой ареной. Здание будет трехэтажным, площадью в 11,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает главгосэкспертиза (ГГЭ) на официальном сайте. «Согласно проекту, который одобрен региональной экспертизой, в юго-восточной части Заречного планируют построить культурно-образовательный и спортивный комплекс с ледовой ареной. Трехэтажное здание общей площадью 11,5 тыс. кв. м рассчитано на одновременное пребывание 572 человек, из них 519 — потенциальные зрители различных соревнований», — говорится в сообщении ГГЭ. Планируется, что в спорткомплексе будут оборудованы большая и малая арены, размерами 60×30 и 30×15 метров. Кроме ледовых арен и вспомогательных помещений на первом этаже комплекса разместится универсальный спортивный зал метров с трибунами на 150 зрителей. На втором этаже также расположатся трибуны для зрителей, конференц-зал на 30 мест. На данный момент в Екатеринбурге возводят ледовую арену УГМК. Стройка началась в 2019 году на месте снесенной телебашни. Свердловская область бесплатно отдала этот нереализованный объект УГМК в то время, как вошла в список учредителей АО «Ледовая Арена» — организации, занимающейся возведением нового стадиона. Парковку для спортобъекта планировали построить на месте недостроенной гостиницы «Дели», которую снесли летом 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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