В Кургане бывший завод сенатора начал массовый набор сотрудников

«Курганприбору» не хватает начальников, инженеров, слесарей и фрезеровщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оборонный завод «Курганприбор», который принадлежал сенатору Сергею Муратову, — в поисках новых работников. Требуются начальники, инженеры, слесари, фрезеровщики и наладчики, сообщает официальный сайт предприятия.

Больше всего предприятие готово платить начальнику отдела — главному конструктору направления энергетических установок: 55 200 рублей. «Требование: высшее (техническое, конструкторское) образование. Опыт работы на инженерной руководящей должности не менее пяти лет», — указано в вакансии.

Фрезеровщику предлагают зарплату 42 000 рублей. Инженеру по автоматизации производственных процессов — 32 500. Наладчику станков и манипуляторов с ПУ обещают платить 49 200 рублей. Слесарю-испытателю — от 28 000 рублей. Всего на сайте завода указано 65 актуальных вакансий. Восемь из них добавились в конце прошлой недели.

Ранее URA.RU писало о том, что Курганский машиностроительный завод в связи с нехваткой кадров открыл почти 30 вакансий. На работу приглашали слесаря по ремонту боевых и спецмашин, инженера-конструктора, инженера-химика, электрогазосварщика, машиниста крана, наладчиков и водителей.