В Пермском крае начинают ремонт моста к малой родине губернатора

У Дмитрия Махонина есть повод тщательно контролировать подрядчика Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На севере Пермского края стартует ремонт моста через реку Вишера, который ведет к поселку Рябинино, где родился губернатор региона Дмитрий Махонин. Работы начнутся 9 апреля и продолжатся до третьего квартала 2023 года, сообщили в министерстве транспорта Прикамья.

«Работы пройдут в рамках дорожного нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Общая протяженность моста — 709 метров. Подрядная организация ООО „Универсал-строй“ сфрезерует старый слой асфальтобетона, выполнит частичный демонтаж элементов моста, отремонтирует опоры, пролетные строения, заменит мостовое полотно, а также выполнит устройство системы водоотвода», — сообщается в telegram-канале минтранса.

Автомобильный мост через Вишеру соединяет Чердынский район края с остальным регионом. Если следовать из столицы Прикамья на север, то ближайшим за мостом населенным пунктом будет поселок Рябинино, где родился губернатор Дмитрий Махонин, и где живет его мама. В свободное время он любит бывать здесь. В частности, глава края по традиции встречает на малой родине Новый год.

Мост через Вишеру в Чердынском районе запустили в 1998 году. До этого через реку можно было перебраться только на пароме. Также из Перми люди добирались сначала поездом до Соликамска, а потом по воде до Рябинино, а далее в Чердынь — на автобусе.

Малая родина Дмитрия Махонина — сразу за мостом Скриншот сервиса 2ГИС