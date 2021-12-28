Губернатор Махонин рассказал, о чем просит Бога

Дмитрий Махонин верит в чудеса Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о том, какого чуда он ждет в новом году. В прямом эфире на телеканале «Россия 24» он сообщил, что надеется на помощь Всевышнего в борьбе с коронавирусом.

«Так устроен человек, что мы все надеемся на помощь Всевышнего, удачу, верим в какие-то чудеса. И мне, в том числе, хочется верить, что следующий год будет более удачлив, что мы сможем решить больше проблем, что человечество еще лучше научится бороться с коронавирусной инфекцией, что нас не постигнут очередные волны этой эпидемии и беды», — заявил он. Но, добавил Дмитрий Махонин, он прекрасно понимает, что за каждым чудом стоит кропотливый труд, в том числе, его окружения.

Новый год он традиционно будет отмечать с семьей и друзьями на малой родине в п. Рябинино Чердынского округа. «Ничего особенного не планируем. Мама что-то приготовит днем. Может, мне удастся покатать детей на снегоходе. Или во дворе они поползают. Традиционно будет баня. Потом все сядем за стол».

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