Тюменским медикам пригрозили репрессиями после публикации URA.RU

Ранее сотрудники стоматологической клиники ТюмГМУ пожаловались на начальство в прокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудникам стоматологической клиники Тюменского государственного медицинского университета (ГМУ) пригрозили увольнением после публикации материала URA.RU о том, что медикам подняли план по пациентам с 300 до 550 тыс. рублей и вынудили за свой счет покупать материалы для лечения. Об этом агентству на условиях анонимности рассказал один из работников учреждения.

«Главный врач клиники Юлия Тимофеева сказала, что все, кто подписал письмо, жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор, будут уволены. После этого началась большая проверка всех медицинских карт, которые мы заполняем. За каждую ошибку заставляют писать объяснительные», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В ответе на официальный запрос агентства по этому поводу и. о. ректора ТюмГМУ Иван Петров пояснил, что ранее встречался с коллективом стоматологической клиники. По его словам, администрация вуза работает над разрешением сложившейся ситуации.

«Все конфликтные ситуации, возникающие в структурных подразделениях вуза, решаются внутри коллектива в рамках действующего законодательства. Я встречался с сотрудниками клиники по данной проблеме и всегда открыт для диалога. Над разрешением сложившейся ситуации работает администрация вуза, но осуществлять взаимодействие с коллективом через СМИ руководство Тюменского ГМУ считает неконструктивным», — пояснил Петров в ответе на запрос URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что сотрудники стоматологической клиники Тюменского государственного медицинского университета (ГМУ) пожаловались в прокуратуру на главного врача Юлию Тимофееву. Они обвинили начальницу в повышении ежемесячных планов и новом курсе работы учреждения, который направлен в первую очередь на зарабатывание денег.

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