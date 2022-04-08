Европейской стране разрешили получать российскую нефть

08 апреля 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Сербия продолжит получать российскую нефть после 15 мая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз не будет вводить санкции в отношении Сербии, что позволит стране получать российскую нефть. Об этом сообщила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович. «Хорошая новость в том, что мы исключены из пятого пакета санкций ЕС в отношении России, что значит — снабжение нашего рынка нефтью через Адриатический нефтепровод (JANAF) будет продолжено и после 15 мая. Это нас ставит в более выгодное положение относительно многих других стран региона», — передает РИА «Новости» слова Михайлович. Ранее Евросоюз потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против России, но страна отказалась это делать. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что требование Евросоюза ввести санкции против России несправедливо, так как в Европе не готовы отказаться от российской нефти. Он также заявил, что Сербия получает российский газ «почти бесплатно», пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз не будет вводить санкции в отношении Сербии, что позволит стране получать российскую нефть. Об этом сообщила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович. «Хорошая новость в том, что мы исключены из пятого пакета санкций ЕС в отношении России, что значит — снабжение нашего рынка нефтью через Адриатический нефтепровод (JANAF) будет продолжено и после 15 мая. Это нас ставит в более выгодное положение относительно многих других стран региона», — передает РИА «Новости» слова Михайлович. Ранее Евросоюз потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против России, но страна отказалась это делать. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что требование Евросоюза ввести санкции против России несправедливо, так как в Европе не готовы отказаться от российской нефти. Он также заявил, что Сербия получает российский газ «почти бесплатно», пишет RT.