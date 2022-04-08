Европейской стране разрешили получать российскую нефть

Евросоюз не будет вводить санкции в отношении Сербии, что позволит стране получать российскую нефть. Об этом сообщила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.
«Хорошая новость в том, что мы исключены из пятого пакета санкций ЕС в отношении России, что значит — снабжение нашего рынка нефтью через Адриатический нефтепровод (JANAF) будет продолжено и после 15 мая. Это нас ставит в более выгодное положение относительно многих других стран региона», — передает РИА «Новости» слова Михайлович.
Ранее Евросоюз потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против России, но страна отказалась это делать. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что требование Евросоюза ввести санкции против России несправедливо, так как в Европе не готовы отказаться от российской нефти. Он также заявил, что Сербия получает российский газ «почти бесплатно», пишет RT.
Евросоюз не будет вводить санкции в отношении Сербии, что позволит стране получать российскую нефть. Об этом сообщила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович. «Хорошая новость в том, что мы исключены из пятого пакета санкций ЕС в отношении России, что значит — снабжение нашего рынка нефтью через Адриатический нефтепровод (JANAF) будет продолжено и после 15 мая. Это нас ставит в более выгодное положение относительно многих других стран региона», — передает РИА «Новости» слова Михайлович. Ранее Евросоюз потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против России, но страна отказалась это делать. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что требование Евросоюза ввести санкции против России несправедливо, так как в Европе не готовы отказаться от российской нефти. Он также заявил, что Сербия получает российский газ «почти бесплатно», пишет RT.