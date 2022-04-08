Европейской стране разрешили получать российскую нефть

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Сербия продолжит получать российскую нефть после 15 мая Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз не будет вводить санкции в отношении Сербии, что позволит стране получать российскую нефть. Об этом сообщила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

«Хорошая новость в том, что мы исключены из пятого пакета санкций ЕС в отношении России, что значит — снабжение нашего рынка нефтью через Адриатический нефтепровод (JANAF) будет продолжено и после 15 мая. Это нас ставит в более выгодное положение относительно многих других стран региона», — передает РИА «Новости» слова Михайлович.

Ранее Евросоюз потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против России, но страна отказалась это делать. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что требование Евросоюза ввести санкции против России несправедливо, так как в Европе не готовы отказаться от российской нефти. Он также заявил, что Сербия получает российский газ «почти бесплатно», пишет RT.

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Евросоюз не будет вводить санкции в отношении Сербии, что позволит стране получать российскую нефть. Об этом сообщила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович. «Хорошая новость в том, что мы исключены из пятого пакета санкций ЕС в отношении России, что значит — снабжение нашего рынка нефтью через Адриатический нефтепровод (JANAF) будет продолжено и после 15 мая. Это нас ставит в более выгодное положение относительно многих других стран региона», — передает РИА «Новости» слова Михайлович. Ранее Евросоюз потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против России, но страна отказалась это делать. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что требование Евросоюза ввести санкции против России несправедливо, так как в Европе не готовы отказаться от российской нефти. Он также заявил, что Сербия получает российский газ «почти бесплатно», пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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