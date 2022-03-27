Глава Сербии назвал несправедливыми антироссийские требования ЕС

27 марта 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

ЕС не имеет права требовать введения санкции против РФ, считает Вучич Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Требования Евросоюза ввести санкции против России несправедливы, так как сам ЕС не готов отказываться от российских нефти и газа. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prva TV. «Вы хотите ввести санкции против России, но почему тогда вы сами не ввели санкции в отношении российских нефти и газа? Потому что вы не вводите санкции тогда, когда вам это не нравится», — приводит слова Вучича «Комсомольская правда». Президент также напомнил об агрессии НАТО в сторону Сербии в 1999 году. Вучич заявил, что нападение на Сербию было показателем «истерии и слабости». Ранее Сербский лидер заявил, что страны Европы вряд ли смогут отказаться от российского газа в ближайшие годы. Вучич также признался, что знает президента России Владимира Путина лучше других политиков, потому понимает его решение о проведении спецоперации. Специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля 2022 года. После ее начала страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие экономические санкции. В целом, санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент РФ заявлял, что цель этих ограничений — отмена России как страны, запрет ее культуры и табу на правду о роли РФ в важных мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Требования Евросоюза ввести санкции против России несправедливы, так как сам ЕС не готов отказываться от российских нефти и газа. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prva TV. «Вы хотите ввести санкции против России, но почему тогда вы сами не ввели санкции в отношении российских нефти и газа? Потому что вы не вводите санкции тогда, когда вам это не нравится», — приводит слова Вучича «Комсомольская правда». Президент также напомнил об агрессии НАТО в сторону Сербии в 1999 году. Вучич заявил, что нападение на Сербию было показателем «истерии и слабости». Ранее Сербский лидер заявил, что страны Европы вряд ли смогут отказаться от российского газа в ближайшие годы. Вучич также признался, что знает президента России Владимира Путина лучше других политиков, потому понимает его решение о проведении спецоперации. Специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля 2022 года. После ее начала страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие экономические санкции. В целом, санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент РФ заявлял, что цель этих ограничений — отмена России как страны, запрет ее культуры и табу на правду о роли РФ в важных мировых событиях.