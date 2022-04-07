07 апреля 2022

Пермские власти готовят документы на землю под скоростную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, екад, челябинский тракт, трасса м5, екатеринбургская кольцевая автодорога, строительство дорожной развязки
Росреестр готовит документацию Фото:

В Пермском крае готовят земельные участки под строительство федеральной скоростной трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Росреестр уже начал оформление участков. Об этом сообщило управление Росреестра по Пермскому краю в своем аккаунте социальной сети «ВКонтакте».

«В Пермском крае под скоростную трассу М-12 уже сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 179 земельных участков. Проводится работа по оформлению договоров аренды», — сообщают в пресс-службе.

Краевые власти предполагают, что новая трасса обеспечит новые рабочие места и сделает перевозки более быстрыми. Участки должны подготовить до 15 июля 2022 года. Сумма контракта — 1,3 миллиарда рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми стартовал первый этап строительства новой трассы ТР-53. Трасса ТР-53 должна соединить пять микрорайоны Вышка-2, Вышка-1, Висим, Запруд, Садовый с центром города.

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В Пермском крае готовят земельные участки под строительство федеральной скоростной трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Росреестр уже начал оформление участков. Об этом сообщило управление Росреестра по Пермскому краю в своем аккаунте социальной сети «ВКонтакте». «В Пермском крае под скоростную трассу М-12 уже сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 179 земельных участков. Проводится работа по оформлению договоров аренды», — сообщают в пресс-службе. Краевые власти предполагают, что новая трасса обеспечит новые рабочие места и сделает перевозки более быстрыми. Участки должны подготовить до 15 июля 2022 года. Сумма контракта — 1,3 миллиарда рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми стартовал первый этап строительства новой трассы ТР-53. Трасса ТР-53 должна соединить пять микрорайоны Вышка-2, Вышка-1, Висим, Запруд, Садовый с центром города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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