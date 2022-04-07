Пермские власти готовят документы на землю под скоростную трассу

Росреестр готовит документацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае готовят земельные участки под строительство федеральной скоростной трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Росреестр уже начал оформление участков. Об этом сообщило управление Росреестра по Пермскому краю в своем аккаунте социальной сети «ВКонтакте».

«В Пермском крае под скоростную трассу М-12 уже сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 179 земельных участков. Проводится работа по оформлению договоров аренды», — сообщают в пресс-службе.

Краевые власти предполагают, что новая трасса обеспечит новые рабочие места и сделает перевозки более быстрыми. Участки должны подготовить до 15 июля 2022 года. Сумма контракта — 1,3 миллиарда рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми стартовал первый этап строительства новой трассы ТР-53. Трасса ТР-53 должна соединить пять микрорайоны Вышка-2, Вышка-1, Висим, Запруд, Садовый с центром города.