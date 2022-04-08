Евросоюз ввел пятый пакет антироссийских санкций. Ряду банков РФ заморозили активы

09 апреля 2022 в 00:24 Размер текста - 17 +

Евросоюз ввел санкции против российских бизнесменов и заморозил активы ряда банков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз принял и опубликовал пятый пакет санкций против России, после чего он сразу вступил в силу. Ограничения затронули ряд российских олигархов, несколько банков и концерн «Калашников». Пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу, сообщается на официальном сайте законов ЕС. Под ограничения попали официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, российские бизнесмены Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги, глава Сбербанка Герман Греф, общественный деятель Катерина Тихонова и эндокринолог Мария Воронцова. Также Евросоюз заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие» и 14 промышленных транспортных компаний. Также санкции затронули концерн «Калашников», Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) и Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК). Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали пятый пакет санкций против РФ. Минфин США расширил санкционный список россиян. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европейский союз принял и опубликовал пятый пакет санкций против России, после чего он сразу вступил в силу. Ограничения затронули ряд российских олигархов, несколько банков и концерн «Калашников». Пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу, сообщается на официальном сайте законов ЕС. Под ограничения попали официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, российские бизнесмены Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги, глава Сбербанка Герман Греф, общественный деятель Катерина Тихонова и эндокринолог Мария Воронцова. Также Евросоюз заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие» и 14 промышленных транспортных компаний. Также санкции затронули концерн «Калашников», Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) и Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК). Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали пятый пакет санкций против РФ. Минфин США расширил санкционный список россиян. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».