Япония начала отказываться от российского угля

09 апреля 2022 в 09:21 Размер текста - 17 +

Япония решила отказаться от ввоза угля из РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power планирует отказаться от закупок российского угля в этом году. Об этом сообщил телеканал NHK. «Компании удалось найти альтернативных поставщиков, и никакого влияния на энергоснабжение не будет», — передает ТАСС со ссылкой на NHK. На сайте телеканала также сообщается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение постепенно отказаться от импорта российского угля и в дальнейшем запретить его полностью. Однако стране необходимо найти альтернативу энергоносителям из РФ. Помимо запрета на ввоз угля, правительство Японии запретило импорт машин, части древесины, водки, ввело запрет на новые инвестиции в российскую экономику и заморозило активы крупнейших в России финансовых учреждений, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, санкции коснулись около 400 российских военнослужащих и депутатов, пишет RT. Токио также вышлет восемь российских дипломатов, сообщает телеканал 360. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и другие государства ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Как отмечают российские власти, все предыдущие санкции нанесли урон и самим западным странам. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Россию пытаются просто отменить. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power планирует отказаться от закупок российского угля в этом году. Об этом сообщил телеканал NHK. «Компании удалось найти альтернативных поставщиков, и никакого влияния на энергоснабжение не будет», — передает ТАСС со ссылкой на NHK. На сайте телеканала также сообщается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение постепенно отказаться от импорта российского угля и в дальнейшем запретить его полностью. Однако стране необходимо найти альтернативу энергоносителям из РФ. Помимо запрета на ввоз угля, правительство Японии запретило импорт машин, части древесины, водки, ввело запрет на новые инвестиции в российскую экономику и заморозило активы крупнейших в России финансовых учреждений, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, санкции коснулись около 400 российских военнослужащих и депутатов, пишет RT. Токио также вышлет восемь российских дипломатов, сообщает телеканал 360. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и другие государства ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Как отмечают российские власти, все предыдущие санкции нанесли урон и самим западным странам. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Россию пытаются просто отменить.