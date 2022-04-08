NYT назвала главного противника Путина в Европе

09 апреля 2022 в 09:11 Размер текста - 17 +

NYT: Британия пытается обойти Польшу в жесткости антироссийских санкций Фото: depositphotos.com новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания стала лидером по жестокости санкций в отношении России среди всех стран Европы. Такое заявление сделали аналитики издания The New York Times. Соединенное Королевство также возглавило список стран, осуждающих действия президента РФ Владимира Путина. «Великобритания под руководством [премьер-министра Бориса] Джонсона застолбила за собой самую агрессивную роль крупной европейской державы в своей поддержке Украины и осуждении России», — сообщается в статье. Авторы отметили, что Великобритания в своей агрессии вводимых по отношению к России санкций попыталась обойти даже Польшу, о чем заявлял экс-начальник штаба бывшего премьер-министра Тони Блэра Джонатан Пауэлл. В статье также упоминается, что Великобритания стала одной из первых стран, применивших масштабные санкции к России после начала спецоперации на Украине. Помимо этого, британский премьер-министр Борис Джонсон публично обвинил Путина в «совершении военных преступлений». Страна также заявила о полном отказе от покупки российского угля и нефти к концу 2022 года, а затем и от газа. Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил о готовности усилить санкционное давление на Россию после публикации постановочных кадров из города Буча. Позже стало известно, что Великобритания заморозила активы Сбербанка и «Московского кредитного банка». По информации, полученной от банков, новые ограничения не окажут существенного влияния на работу организаций. Великобритания, страны Евросоюза, США, Япония и ряд других государств начали вводить жесткие экономические санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации на Украине. По словам главы государства, санкционное давление на РФ длится с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последние месяцы. Российский лидер уверяет, что ограничения имеют негативные последствия и для самих западных стран: уже нарушены системы расчетов, зафиксирован рост инфляции и разрушены логистические связи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания стала лидером по жестокости санкций в отношении России среди всех стран Европы. Такое заявление сделали аналитики издания The New York Times. Соединенное Королевство также возглавило список стран, осуждающих действия президента РФ Владимира Путина. «Великобритания под руководством [премьер-министра Бориса] Джонсона застолбила за собой самую агрессивную роль крупной европейской державы в своей поддержке Украины и осуждении России», — сообщается в статье. Авторы отметили, что Великобритания в своей агрессии вводимых по отношению к России санкций попыталась обойти даже Польшу, о чем заявлял экс-начальник штаба бывшего премьер-министра Тони Блэра Джонатан Пауэлл. В статье также упоминается, что Великобритания стала одной из первых стран, применивших масштабные санкции к России после начала спецоперации на Украине. Помимо этого, британский премьер-министр Борис Джонсон публично обвинил Путина в «совершении военных преступлений». Страна также заявила о полном отказе от покупки российского угля и нефти к концу 2022 года, а затем и от газа. Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил о готовности усилить санкционное давление на Россию после публикации постановочных кадров из города Буча. Позже стало известно, что Великобритания заморозила активы Сбербанка и «Московского кредитного банка». По информации, полученной от банков, новые ограничения не окажут существенного влияния на работу организаций. Великобритания, страны Евросоюза, США, Япония и ряд других государств начали вводить жесткие экономические санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации на Украине. По словам главы государства, санкционное давление на РФ длится с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последние месяцы. Российский лидер уверяет, что ограничения имеют негативные последствия и для самих западных стран: уже нарушены системы расчетов, зафиксирован рост инфляции и разрушены логистические связи.