Британия готова усилить санкции против РФ. Джонсон намерен «заморить голодом военную машину Путина»

04 апреля 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

Британия готова усилить санкции против РФ и увеличить поддержку Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания готова усилить санкции против России и увеличить поддержку Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон после публикации постановочных кадров из города Буча. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку (Украины — прим. URA.RU), а также усиливаем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах», — цитирует Джонсона РИА «Новости». По его словам, «нападения России на ни в чем не повинных мирных жителей в Ирпене и Буче» доказывают, что «Путин и его армия совершают военные преступления» на Украине. Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В сети обратили внимание, что «трупы» шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из «погибших» садится, пишет «Царьград». В Минобороны видеозапись назвали очередной постановкой киевского режима. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания готова усилить санкции против России и увеличить поддержку Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон после публикации постановочных кадров из города Буча. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку (Украины — прим. URA.RU), а также усиливаем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах», — цитирует Джонсона РИА «Новости». По его словам, «нападения России на ни в чем не повинных мирных жителей в Ирпене и Буче» доказывают, что «Путин и его армия совершают военные преступления» на Украине. Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В сети обратили внимание, что «трупы» шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из «погибших» садится, пишет «Царьград». В Минобороны видеозапись назвали очередной постановкой киевского режима. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.