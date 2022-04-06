Великобритания заморозила активы Сбербанка

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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, клиент, сбер
Сбербанк попал под санкции Великобритании Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания заморозила активы Сбербанка и «Московского кредитного банка». Об этом сообщили в МИД страны.

«Великобритания полностью замораживает активы Сбербанка и „Московского кредитного банка“. Также Великобритания вводит запрет на новые инвестиции в Россию», — передает ТАСС сообщение британского МИДа.

Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции, которые, в частности, коснулись банковского сектора. Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

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Великобритания заморозила активы Сбербанка и «Московского кредитного банка». Об этом сообщили в МИД страны. «Великобритания полностью замораживает активы Сбербанка и „Московского кредитного банка“. Также Великобритания вводит запрет на новые инвестиции в Россию», — передает ТАСС сообщение британского МИДа. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции, которые, в частности, коснулись банковского сектора. Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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