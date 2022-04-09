Захарова намекнула на закрытие YouTube в России

Мария Захарова попрощалась с YouTube Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Видеохостинг YouTube в скором времени может стать запрещенным на территории РФ. Такое предположение сделала представитель МИД РФ Мария Захарова в telegram-канале.

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — написала Захарова.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас также высказался о возможном запрете видеохостинга в России. «YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор», — написал политик в своем telegram-канале.

9 апреля на странице телеканала «Дума ТВ» в telegram-канале появилось сообщение о том, что корпорация Google заблокировала его youtube-канал. На него были подписаны более 145 тысячи человек, а видео суммарно набрали более 100 млн просмотров, сообщили авторы поста.

Ранее Генпрокуратура РФ обвинила платформу Meta (деятельность запрещена на территории РФ) в экстремизме. Причиной стало решение корпорации разрешить пользователям публиковать призывы к насилию российских военных. Работу социальных сетей Instagram и Facebook (запрещены на территории РФ) в России ограничили и внесли их в список запрещенных в РФ ресурсов. Под ограничения Роскомнадзора также попал Twitter.