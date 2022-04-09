В Google объяснили блокировку youtube-канала Госдумы

В Google заявили, что соблюдают законы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Блокировка youtube-канала Госдумы «Дума ТВ» связана с соблюдением законодательства о санкциях и правилах торговли. Об этом сообщили в пресс-службе компании Google.

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает Условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы Google. Так компания ответила на вопрос о причинах блокировки YouTube-канала «Дума ТВ».

Ранее в telegram-канале «Дума ТВ» опубликовали информацию, что Google заблокировала youtube-канал с одноименным названием без возможности восстановления, сообщает RT. У канала Госдумы было около 145 тысяч подписчиков, видео суммарно набирали более 100 млн просмотров, передает телеканал 360. Роскомнадзор потребовал восстановить доступ. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что нужно ограничить способы заработка Google в России. Так он отреагировал на блокировку канала.