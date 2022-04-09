В Индии выявили новый штамм коронавируса

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Клипарт. Магнитогорск, здоровье, медицина, медик, коронавирус, пцр, ковид 19
В Индии нашли новый штамм коронавируса XE Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Индии обнаружили новый вариант коронавируса XE у приехавшего из Мумбаи. Об этом сообщили власти штата.

«Мужчина из (района) Сантакрус в Мумбаи дал положительный результат на COVID-19 во время своего визита в (город) Вадодару 12 марта. По результатам, объявленным вчера, он был признан инфицированным новым мутантным вариантом ХЕ», — сообщил медицинский работник Вадодары Девеш Патель на пресс-конференции, передает РИА «Новости». Линия коронавируса XE является соединением вариантов «омикрона» BA.1 и BA.2.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о распространении нового штамма коронавируса XE. По предварительной информации, этот вариант стал самым заразным среди предшествующих. Предполагается, что штамм может быть на 10% заразнее «Омикрона BA.2», передает Vse42.ru.

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В Индии обнаружили новый вариант коронавируса XE у приехавшего из Мумбаи. Об этом сообщили власти штата. «Мужчина из (района) Сантакрус в Мумбаи дал положительный результат на COVID-19 во время своего визита в (город) Вадодару 12 марта. По результатам, объявленным вчера, он был признан инфицированным новым мутантным вариантом ХЕ», — сообщил медицинский работник Вадодары Девеш Патель на пресс-конференции, передает РИА «Новости». Линия коронавируса XE является соединением вариантов «омикрона» BA.1 и BA.2. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о распространении нового штамма коронавируса XE. По предварительной информации, этот вариант стал самым заразным среди предшествующих. Предполагается, что штамм может быть на 10% заразнее «Омикрона BA.2», передает Vse42.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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