В Индии выявили новый штамм коронавируса

В Индии нашли новый штамм коронавируса XE Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Индии обнаружили новый вариант коронавируса XE у приехавшего из Мумбаи. Об этом сообщили власти штата.

«Мужчина из (района) Сантакрус в Мумбаи дал положительный результат на COVID-19 во время своего визита в (город) Вадодару 12 марта. По результатам, объявленным вчера, он был признан инфицированным новым мутантным вариантом ХЕ», — сообщил медицинский работник Вадодары Девеш Патель на пресс-конференции, передает РИА «Новости». Линия коронавируса XE является соединением вариантов «омикрона» BA.1 и BA.2.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о распространении нового штамма коронавируса XE. По предварительной информации, этот вариант стал самым заразным среди предшествующих. Предполагается, что штамм может быть на 10% заразнее «Омикрона BA.2», передает Vse42.ru.