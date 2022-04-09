Бородай: СБУ устраивала платное сафари с убийствами жителей ДНР

09 апреля 2022 в 22:17 Размер текста - 17 +

Люди платили за то, чтобы пострелять по живым мишеням, рассказал Александр Бородай Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные и представители спецслужб страны организовывали платную охоту на жителей Донбасса во время восьмилетнего конфликта. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса, экс-глава ДНР Александр Бородай. «Что, на мой взгляд, является достоверной информацией, это информация о своеобразных снайперских сафари, которые устраивали все это время украинские военные и спецслужбы. Они приглашали разного рода стрелков из высокоточного дальнобойного снайперского оружия, которые стреляли в свое удовольствие по военнослужащим и мирным жителям Донбасса», — рассказал Александр Бородай. По его словам, такие «развлекательные мероприятия» проводились регулярно после революции на Украине. «Это люди, которые платили деньги за то, чтобы пострелять по живым мишеням. Очень многим снайперам хочется попробовать свои навыки в реальной боевой ситуации, а не стрелять исключительно по мишеням. Они могут выезжать на охоту, но что может быть увлекательнее зажигательнее, чем охота на живых людей. Кроме того, которые могут выстрелить в ответ, что существенно повышает количество адреналина в крови. Такие поездки довольно регулярно организовывались и в 2015-м, и 2016-м, и во всех прочих годах, прежде всего под эгидой СБУ, тем более, что СБУшники всегда были не против заработать деньги», — отметил экс-глава ДНР. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как объявил президент РФ Владимир Путин, это была вынужденная мера, главной целью действий России являются денацификация и демилитаризация. По его словам, важно было защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения, но националисты используют граждан в качестве живого щита и мешают эвакуации мирных жителей, фактически удерживая их в заложниках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские военные и представители спецслужб страны организовывали платную охоту на жителей Донбасса во время восьмилетнего конфликта. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса, экс-глава ДНР Александр Бородай. «Что, на мой взгляд, является достоверной информацией, это информация о своеобразных снайперских сафари, которые устраивали все это время украинские военные и спецслужбы. Они приглашали разного рода стрелков из высокоточного дальнобойного снайперского оружия, которые стреляли в свое удовольствие по военнослужащим и мирным жителям Донбасса», — рассказал Александр Бородай. По его словам, такие «развлекательные мероприятия» проводились регулярно после революции на Украине. «Это люди, которые платили деньги за то, чтобы пострелять по живым мишеням. Очень многим снайперам хочется попробовать свои навыки в реальной боевой ситуации, а не стрелять исключительно по мишеням. Они могут выезжать на охоту, но что может быть увлекательнее зажигательнее, чем охота на живых людей. Кроме того, которые могут выстрелить в ответ, что существенно повышает количество адреналина в крови. Такие поездки довольно регулярно организовывались и в 2015-м, и 2016-м, и во всех прочих годах, прежде всего под эгидой СБУ, тем более, что СБУшники всегда были не против заработать деньги», — отметил экс-глава ДНР. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как объявил президент РФ Владимир Путин, это была вынужденная мера, главной целью действий России являются денацификация и демилитаризация. По его словам, важно было защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения, но националисты используют граждан в качестве живого щита и мешают эвакуации мирных жителей, фактически удерживая их в заложниках.